وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية، طالت الخليل ونابلس وقلقيلية والقدس وبيت لحم، فيما اعتدت بالضرب المبرح على مواطن في طمون جنوب طوباس، واحتجزت سبعة آخرين في بلدة عقابا، ودمرت سلاسل حجرية في أراضي قرية أرطاس جنوب بيت لحم.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم زين الرجبي من مدينة الخليل، ورزق سليمان خمايسة من بلدة تفوح، وهيثم محمد طالب الطل من بلدة الظاهرية، وخالد موسى أبو مرير، وصايل النعامين من بلدة يطا.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، وأخضعت أصحابها لتحقيق ميداني، فيما نصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، عقب اقتحام أحياء عدة في المدينة وقرية كفر قليل جنوبا، ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. والمعتقلون هم زاهر مرزوق من شارع عمان، ووليد أبو زينة من شارع الجامعة، ومحمد إسماعيل حنون من شارع روجيب، ولؤي ياسر حج أحمد من قرية كفر قليل.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن المسن عمر سعسع والأسير المحرر صادق ياسين، عقب اقتحام أحياء عدة في المدينة ومداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وألقت قنابل الصوت والغاز في شوارعها، وداهمت منازل وأجرت تحقيقات ميدانية مع أصحابها، بالتزامن مع اقتحام عدة أحياء في مدينة رام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فرج إسماعيل جمل، عقب اقتحام بلدة بيت سوريك شمال غرب المدينة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي محافظة طوباس، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الأسير المحرر نظام بشارات، خلال مداهمة منزله في بلدة طمون وتفتيشه، فيما احتجزت سبعة مواطنين عقب مداهمة منازلهم في بلدة عقابا شمال المدينة.

أما في محافظة بيت لحم، فدمرت قوات الاحتلال سلاسل حجرية في أراضٍ بقرية أرطاس جنوب المدينة، بعد اقتحام منطقة جبل أبو زيد شمال غرب القرية برفقة جرافات عسكرية. وكانت السلاسل قد أُنشئت في أراضٍ تعود لمواطنين جرى استصلاحها مؤخرا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجدي العطيات من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت منزل المواطن نمر عودة ومطبعة تعود ملكيتها له، وفتشتهما، بالتزامن مع اقتحام آليات عسكرية برفقة حفار كبير منطقة جبل أبو زيد في أرطاس.