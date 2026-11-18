وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 مواطنا بينهم امرأة من مدينة طولكرم وبلدة بلعا شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بلعا كلا من: المحرر علي سعيد يعقوب وشقيقه حسين، ويزن رضوان الحج، وحسام عماد يونس، وقيس عثمان سليمان، وقصي نضال احمد مسعود، وأمين الحج، ومصعب يوسف الناجي، وثائر نواف سليمان.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة فايزة دوابشة ونجلها محمود العوفي من ضاحية ذنابة، وإسلام أحمد عاصي من منطقة المسقوفة في ضاحية اكتابا، وأحمد منار عبد الله خولي من ضاحية عزبة الطياح، ونور زياد أبو طاحون من المدينة.