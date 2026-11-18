رام الله – وطن للأنباء: أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية إصابة 11 من أفراد طاقم إحدى سفنها وفقدان شخص آخر، إثر تعرضها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم بسلام.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، إن عمليات البحث والإنقاذ عن فرد الطاقم المفقود لا تزال متواصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن المصابين الذين تستدعي حالاتهم العلاج يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت أن أولويتها تتمثل في دعم جهود البحث والإنقاذ وتقديم المساندة لأفراد الطاقم والمتضررين من الهجوم، مشددة على أهمية حماية البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

ودعت الشركة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مستجدات فور توفر معلومات إضافي