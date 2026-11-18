وطن للأنباء: أعلنت مؤسسة هند رجب، أنها تقدّمت بطلب إلى وزارة العدل الأميركية لملاحقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات وجهت له بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وجاء تقديم الطلب عشية زيارة غالانت المرتقبة إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي الكلمة الرئيسية في القمة السنوية لمعهد "ميريام" المؤيد لإسرائيل، ويتحدث عن العلاقات والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وانتقدت النائبة الفلسطينية الأميركية رشيدة طليب استضافة غالانت، وقالت في منشور على منصة "إكس" إن مكانه في لاهاي، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. كما اتهمت الإدارة بمواصلة دعم ما وصفته بالإبادة الجماعية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام التجويع أسلوباً للحرب وتوجيه هجوم عمداً ضد السكان المدنيين.