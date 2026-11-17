وطن للأنباء: أمرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، بوقف إجراءات مناقصة البناء في منطقة (E1) شرق القدس، وتأجيل موعد فتح مظاريف العطاءات الذي كان من مقررا الخميس المقبل، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وجاء قرار المستشارة القضائية لإتاحة المجال أمام الحكومة التي ستُشكّل بعد الانتخابات للنظر في المشروع، في ظل القيود المفروضة على اتخاذ قرارات مهمة خلال ولاية حكومة انتقالية.

وخلصت مداولات بين المستشارة القضائية والمستشارين القانونيين لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، إلى أن قواعد ضبط النفس التي تُلزم الحكومة الانتقالية بالامتناع عن اتخاذ قرارات جوهرية، تنطبق أيضًا على إعلان نتائج عطاءات البناء في منطقة (E1).

ولم يحدد قرار المستشارة القضائية موعدا جديدا لإعلان النتائج، وكانت المستشارة قد اتخذت في سبتمبر أيلول الماضي، خطوة مماثلة عندما أصدرت تعليمات بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة لبناء استيطاني في E1 لمدة شهر، إلى ما بعد انتخابات الكنيست.

وجاء القرار في حينه، بهدف "الحد من المخاوف من استغلال المناقصة في دعاية انتخابية محظورة".

وفي أغسطس/ آب الماضي، نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

ويُعد هذا المشروع من أبرز المخططات الاستيطانية التي تعارضها دول غربية، إذ من شأن تنفيذه تقسيم الضفة الغربية جغرافياً وفصلها عن القدس، بما يؤدي إلى تفتيت التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية التي يُفترض أن تشكل أساس الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية، إلى جانب حركة "تساف 9" التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار إجراءات بريطانية تستهدف الأنشطة الاستيطانية وعرقلة المساعدات.

وفي سياق ذي صلة، دعت عضو الكنيست ميخال روزين، من حزب "الديمقراطيون"، المستشارة القضائية إلى وقف "الإجراءات الراديكالية للحكومة الانتقالية في الضفة الغربية".

وطالبت روزين بمنع "خطوات لا رجعة فيها" تشمل، إلى جانب عطاءات E1، تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لأغراض الرعي من دون مناقصات، والمصادقة على مخططات بناء وبنى تحتية في المستوطنات.