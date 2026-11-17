وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على مواطن أثناء رعيه ماشيته في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين اعتدوا على المواطن منصور دراغمة برش غاز الفلفل في عينيه، أثناء رعيه ماشيته قرب خيامه في الفارسية بالأغوار الشمالية، وأجبروه على ترك المراعي، وإعادة ماشيته إلى الحظيرة.

وفي السياق، طارد مستوطنون ماشية المواطنين أثناء رعيها محيط خيامهم في نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية.