ثمة أشياء لا تشيخ، وإن أكلت السنوات أطرافها، وثمة أصوات تظل معلقة في زوايا الروح، لا تغادرها مهما ابتعدت المسافات وتبدلت الوجوه وتغيرت ملامح الأمكنة. ثمة أزمنة لا تمضي تماما، وإنما تختبئ في تفاصيل صغيرة، في رائحة مكان، أو عتبة باب، أو زقاق ضيق، أو شريط كاسيت قديم، ينتظر أن تمتد إليه يد ما، لتستيقظ من نومها حكاية ظننا أنها صارت من الماضي. وربما لا نعرف أننا نبحث عن الزمن حين نبحث عن شيء من أشيائه، ولا ندرك أننا نطارد وجوها غابت حتى تعترضنا مصادفة صغيرة، فتفتح في جدار الذاكرة نافذة واسعة على ما كان.

في ثمانينيات القرن الماضي، كانت أزقة البلدة القديمة في القدس تحمل إيقاعا آخر للحياة، وكانت الحجارة تعرف وقع أقدام العابرين، وتحفظ أصوات الباعة والمارة، وتختزن في مساماتها حكايات لا تحتاج إلى من يرويها كي تبقى حية. هناك، في تلك الأزقة التي تتشابك كأنها خيوط ذاكرة لا تنتهي، كان ثمة محل صغير لبيع أشرطة الكاسيت في سوق خان الزيت، اعتدت التردد عليه كثيرا. لم يكن المكان بالنسبة إلي مجرد متجر لبيع الأغنيات، بل كان نافذة صغيرة على عالم واسع، تدخل إليه فتخرج محملا بأصوات وحكايات، وبشيء من ذلك الزمن الذي كانت فيه الأغنية رفيقة الطريق، وكانت أشرطة الكاسيت تختزن ما تعجز الذاكرة أحيانا عن الاحتفاظ به.

ولم تكن تلك الأزقة بالنسبة إلي مجرد طرقات أعبرها، أو أمكنة ألفتها مع تكرار المرور، فقد كنت أعبرها آنذاك برفقتها، وكانت معي في تفاصيل تلك الأيام، في خطواتنا التي كانت تعبر الحجارة العتيقة، وفي المسافات التي لم تكن تبدو طويلة ما دامت تجمعنا. كان المكان يتسع لنا، وكانت القدس تختزن في أزقتها شيئا من حكايتنا، حتى غدت بعض زواياها أكثر من مجرد أمكنة، وصارت تحمل من الذاكرة ما لا تستطيع السنوات محوه. واليوم، كلما عادت بي الذاكرة إلى تلك الأزقة، لا أستعيد المكان وحده، بل أستعيد زمنا كانت هي جزءا منه، وكانت حاضرة في تفاصيله التي لم تغادر الروح.

كانت للأغنية في تلك الأيام حكاية مختلفة، لم تكن مجرد لحن عابر يملأ فراغ الوقت، بل كانت جزءا من تفاصيل الحياة، من أحاديث الناس، ومن أحلامهم الصغيرة والكبيرة. كنا نبحث عن أصوات تشبهنا، وعن كلمات تقول ما نعجز عن قوله، وكانت أشرطة الكاسيت تنتقل بين الأيدي والبيوت، كأنها رسائل سرية يبعثها الزمن إلى أبنائه. ومن بين تلك الأصوات كان جورج قرمز، الذي لم يكن اسمه غريبا على ذاكرة تلك المرحلة، بل كان واحدا من أولئك الذين استطاعوا أن يجعلوا للموسيقى الفلسطينية نبرة مختلفة، وأن يمنحوا القصيدة فضاء آخر تتنفس فيه بعيدا عن صفحات الدواوين.

كان جورج قرمز حاضرا بصوته وألحانه، وكانت الأغنيات التي حملت كلمات محمود درويش وتوفيق زياد وراشد حسين تجد في موسيقاه طريقا آخر إلى الناس. لم تكن المسألة مجرد تلحين قصيدة أو أداء كلمات شاعر، بل كانت محاولة للعبور بالكلمة من عزلتها إلى فضاء أرحب، ومن حبر الورق إلى وجدان الناس. حين غنى درويش، لم يكن ينقل الكلمات من صفحة إلى مسامعنا فحسب، وحين التقت موسيقاه بشعر توفيق زياد وراشد حسين، لم تكن الأغنية مجرد وعاء للقصيدة، بل أصبحت جزءا من حكايتها، ومن قدرتها على البقاء. كان ثمة زمن تؤمن فيه الأغنية بأن للكلمة وظيفة تتجاوز الترفيه، وأن للموسيقى قدرة على أن تحفظ ما قد تعجز السياسة والجغرافيا عن حمايته.

ولعل أغنية ( أنا اسمي شعب فلسطين ) تختصر شيئا من تلك العلاقة بين الصوت والكلمة والهوية، كما أن (سجل أنا عربي ) تحمل في ذاكرتنا أكثر من مجرد قصيدة غناها فنان، إنها صورة لمرحلة كانت فيها القصيدة تبحث عن حنجرة، وكانت الحنجرة تبحث عن شعب يسمعها، وكان الشعب يجد في الأغنية بعضا من ملامحه وصوته وحكايته. هكذا كان جورج قرمز، أو هكذا بقي في ذاكرتنا، صوتا يخرج من حدود المكان ليعبر إلى مساحات أبعد، ويحمل معه شيئا من فلسطين التي كانت تبحث عن حضورها في العالم، وشيئا من الإنسان الذي كان يريد أن يقول إنه هنا، وإن له اسما وصوتا وحكاية.

ثم مضت السنوات، كما تمضي دائما، دون أن تستأذن أحدا. تغيرت الوجوه، وتبدلت الأمكنة، وأغلقت أبواب وفتحت أخرى، وتراجعت أصوات كانت ذات يوم تملأ البيوت والشوارع. وفي غمرة هذا التحول، ابتعد جورج قرمز عن المشهد الفني، وغابت أخباره عن الجمهور الذي عرفه وألف صوته. لا نعرف على وجه اليقين ما الذي دفعه إلى ذلك، ولا نملك رواية مكتملة عن الأسباب والظروف التي أحاطت بقراره، ولا ينبغي لنا أن نصنع له حكاية من خيالنا، أو أن ننسب إليه دوافع لم يفصح عنها. فحياة الإنسان ليست ملكا لذاكرة الآخرين، ومن حقه أن يختار طريقه، وأن ينسحب من الأضواء، وأن يعيد ترتيب حياته بعيدا عن التصفيق والمنصات.

لكن ما تناقلته التقارير التي تناولت حكايته يشير إلى أن الرجل ابتعد عن الفن، واتجه إلى حياة مهنية أخرى، حتى أصبح يعمل في إصلاح الأحذية. وهنا لا أريد أن أتوقف عند المهنة بوصفها مفارقة اجتماعية، ولا أن أضعها في ميزان المقارنة بين الفن والعمل، فكل مهنة شريفة، وكل إنسان حر في أن يختار ما يريد لحياته. إنما أتوقف عند المسافة التي تفصل بين صورة فنان كان يمنح القصائد أجنحة لتطير بها بين الناس، ورجل اختار أن يعيش حياة أخرى بعيدا عن تلك الأضواء. لا نعرف ماذا دار في داخله، ولا ماذا حملت الأيام إليه، ولا ما الذي جعله يطوي صفحة من حياته ويفتح أخرى. وربما لا نحتاج إلى معرفة كل ذلك كي نحترم اختياره، لكننا نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا: ماذا فعلنا نحن بحكايته الفنية؟ ولماذا تركنا المسافة بينه وبين ذاكرتنا تتسع إلى هذا الحد؟

قبل أيام، وجدتني أعبر أزقة البلدة القديمة في القدس من جديد، وأمشي في سوق خان الزيت، وكأن خطواتي تحاول استعادة شيء من زمن بعيد. مررت أمام ذلك المحل الصغير الذي كنت أتردد عليه في ثمانينيات القرن الماضي، وتوقفت. وربما لم يكن ما قادني هذه المرة إلى تلك الأزقة، وإلى خان الزيت تحديدا، مجرد الحنين إلى المكان أو الرغبة في استعادة بعض من ملامح زمن مضى، بل كان شيئا آخر يسكنني، شيئا منها، من ذلك الحضور الذي ظل يرافق الذاكرة رغم تعاقب السنوات وتباعد المسافات. كأنني كنت أبحث في تلك الأزقة عن شيء لا أعرف كيف أسميه، أو عن أثر تركته الأيام هناك، وكأن الطريق الذي قادني إلى محل الكاسيتات كان يحمل في داخله حكاية أخرى، لم تكن الأغنية وحدها بطلتها، ولم يكن جورج قرمز وحده من أعادني إلى ذلك الزمن.

لا أعرف إن كانت الذاكرة هي التي قادتني إليه، أم أن المكان احتفظ بشيء من أثر خطواتي القديمة، لكنني وجدتني أسأل صاحبه عن شريط كاسيت لجورج قرمز. كان سؤالا عاديا في ظاهره، وربما لم أتوقع أن يحمل وراءه كل تلك الحكاية. بحث الرجل، ووجد الشريط، ثم رفع رأسه بدهشة امتزج فيها شيء من الاستغراب والحنين، وقال لي ما لم أكن أتوقع سماعه ... (آآآآآآه، أنت تقريبا الوحيد منذ تلك الحقبة الذي جاء ليسألني عن كاسيت قرمز ).

توقفت عند العبارة طويلا. لم تكن مجرد ملاحظة من صاحب محل عن زبون قديم، بل بدت لي كأنها شهادة صغيرة على انقطاع زمن كامل. كأن الرجل لم يكن يتحدث عن شريط كاسيت فحسب، بل عن جمهور غادر المكان، وعن أغنيات لم تعد تجد من يسأل عنها، وعن أصوات كانت جزءا من يوميات الناس ثم انحسرت من التداول، حتى أصبح السؤال عنها حدثا يستحق الدهشة. للحظة شعرت أنني لم أكن أبحث عن شريط كاسيت، وإنما كنت أبحث عن نفسي في زمن مضى، عن شوارع وأصوات ووجوه، وعن شيء من ذلك الوجدان الذي تركناه خلفنا ونحن نمضي في طرق الحياة المتشعبة.

يا لهذا الزمن الذي يعيد إلينا الأشياء من أبواب غير متوقعة! عدت إلى خان الزيت، فإذا بي أعود إلى ثمانينيات القدس، وأسأل عن فنان غاب عن المشهد، فأكتشف أن غيابه لم يكن غيابا عن مسامعي وحدي، بل ربما كان جزءا من غياب أوسع، غياب أخذ يتسلل إلى ذاكرتنا الثقافية دون أن ننتبه. لم يكن السؤال عن جورج قرمز مجرد رغبة في استعادة أغنيات قديمة، بل تحول إلى سؤال عن الكيفية التي نتعامل بها مع الذين صنعوا وجداننا، وعن مقدار ما نحتفظ به من حكاياتهم، وعن تلك المسافة التي تتسع بين ما قدموه لنا وما قدمناه لهم من ذاكرة واهتمام.

كيف يحدث أن تبقى الأغنية، بينما يختفي صاحبها؟ كيف نحفظ كلمات الشعراء، ونردد الألحان، ونستعيد الأغنيات في مناسباتنا وذاكرتنا، ثم لا نجد من يسأل عن الفنان الذي منحها صوته وروحه؟ كيف يصبح شريط كاسيت لفنان فلسطيني كان حاضرا في وجدان جيل كامل، شيئا نادرا إلى درجة أن يندهش صاحب المحل من أن يأتي أحد بعد كل هذه السنوات طالبا سماعه؟ أليس في ذلك ما يستحق أن نتوقف عنده، لا باعتباره حكاية فردية، وإنما بوصفه مرآة لعلاقتنا الملتبسة بذاكرتنا الثقافية؟

إن مأزق الذاكرة ليس دائما في أنها تنسى ما لا تريد تذكره، بل ربما في أنها تنتقي ما تحتفظ به، وتترك أشياء أخرى تتآكل في الظل. نحن نتذكر بعض الأسماء لأنها بقيت حاضرة في المشهد، ونتذكر بعض الأغنيات لأنها وجدت من يعيد بثها وتداولها، لكننا كثيرا ما ننسى أن وراء كل عمل فني حكاية إنسان، وأن وراء كل صوت تجربة تستحق أن تحفظ وتروى وتدرس. وكأننا اعتدنا أن نأخذ من الفنان ما يتركه لنا، ثم نمضي دون أن نلتفت إلى صاحبه، أو نسأل عن الطريق الذي سلكه، أو عن الحياة التي اختارها بعد أن أسدل الستار على تجربته.

وليس جورج قرمز وحده من يستحق أن نستعيد حكايته، لكنه اليوم يقف أمامنا كعلامة على خلل أعمق في علاقتنا بالذاكرة الفلسطينية. فكم من فنان وموسيقي ومبدع مروا في حياتنا الثقافية وتركوا أثرا لا يمكن إنكاره، ثم وجدوا أنفسهم خارج دائرة الاهتمام بمجرد أن غادروا المشهد؟ وكم من تجربة فنية لم تجد من يجمع تسجيلاتها، ويحفظ وثائقها، ويوثق شهادات أصحابها، ويعيد تقديمها للأجيال التي لم تعرفها؟ إن الذاكرة الثقافية لا تصنعها الأغنيات وحدها، ولا تكفيها العاطفة والحنين، بل تحتاج إلى وعي يرى في الفن جزءا من تاريخ المجتمع، وفي الفنان صاحب حق أصيل في الحضور ضمن رواية المكان والإنسان.

ربما اعتدنا أن ننظر إلى الأغنية الفلسطينية من زاوية وظيفتها الوطنية، وأن نقيس حضورها بما حملته من كلمات ومواقف وشعارات، لكننا ننسى أحيانا أن وراء هذه الأغنية تجارب موسيقية وإنسانية لها خصوصيتها، وأن الفنان ليس مجرد أداة لنقل القصيدة أو ترديد الموقف. جورج قرمز يستحق أن نعود إليه بوصفه موسيقيا وصاحب تجربة فنية، وأن نصغي إلى ألحانه بعيدا عن الاكتفاء باستحضار الكلمات التي غناها. يستحق أن نبحث في تجربته، وأن نعيد الاستماع إلى أعماله، وأن نمنحها قراءة نقدية وفنية تليق بها، وأن نعرف الأجيال الجديدة بصوت كان ذات يوم جزءا من المشهد الموسيقي الفلسطيني.

ولعل ما يثير الأسى أن استعادة حكايته اليوم لا تأتي من مؤسسة ثقافية أو مشروع وطني لتوثيق الذاكرة الموسيقية، بل من مصادفة صغيرة في محل لبيع أشرطة الكاسيت في سوق خان الزيت. من سؤال عابر أعاد فتح باب كان مغلقا، ومن دهشة بائع وجد نفسه أمام زبون يعيد إليه اسما ظن أن الزمن طواه. لا أريد أن أحمّل الرجل أكثر مما قال، ولا أن أستخرج من عبارته ما لم يقصده، لكنني وجدت فيها ما يكفي كي أسأل .. كم من الحكايات ما زالت نائمة في زوايا الأمكنة؟ وكم من الأصوات تنتظر من يعيد البحث عنها قبل أن تصبح مجرد أسماء عابرة في ذاكرة من عرفوها؟

يا جورج قرمز، لا أعرف إن كانت أغنياتك ما زالت تمر في خاطرك، ولا إن كنت تستعيد تلك الأيام التي حملت فيها القصائد إلى الناس، ولا كيف تنظر اليوم إلى ذلك الفصل من حياتك الذي تركت فيه الفن واخترت طريقا آخر. لا أعرف إن كان أحد قد أخبرك أن ثمة من لا يزال يتذكر صوتك، وأن شريطا من أشرطتك ما زال قادرا على أن يعيد رجلا إلى زمنه الأول، وأن سؤالا عن أغنياتك في سوق خان الزيت استطاع أن يوقظ حكاية كاملة من تحت ركام السنوات. ولا أريد أن أطلب منك العودة، ولا أن أسألك لماذا غادرت، فذلك شأنك وحياتك واختيارك. لكنني أريد أن أقول إن ما قدمته لا ينبغي أن يغادر ذاكرة المكان، وإن الفن الذي تركته وراءك يستحق أن يجد من يصونه ويعيد تقديمه، لا من باب المجاملة أو الحنين، بل من باب الاعتراف بقيمة تجربة ساهمت في تشكيل وجدان مرحلة من تاريخنا.

ربما لم تكن مأساة جورج قرمز في أنه غادر الأغنية الفلسطينية، بل في أن الأغنية الفلسطينية لم تعد تسأل عنه. وربما لم تكن الحكاية في فنان ابتعد عن الأضواء، وإنما في ذاكرة اعتادت أن تنشغل بما بقي على المسرح، ولم تنتبه إلى الذين غادروا خشبته، تاركين خلفهم أصواتا وألحانا وأغنيات تستحق ألا تنسى. إن استعادة جورج قرمز ليست محاولة لاستعادة زمن مضى، ولا دعوة إلى البكاء على أطلاله، بل هي دعوة إلى أن نعيد النظر في ذاكرتنا، وأن نتصالح مع تاريخنا الفني، وأن نتعلم كيف نحفظ حكايات الذين منحوا أيامنا شيئا من الجمال والمعنى.

أما ذلك الشريط الذي وجدته في محل خان الزيت، فقد كان أكثر من شريط كاسيت. كان قطعة من زمن، ونافذة على حكاية، ودليلا صغيرا على أن بعض الذاكرة لا تزال تقاوم النسيان، حتى وإن لم يعد أحد يسأل عنها. حملته معي وكأنني أحمل شيئا من القدس القديمة، وشيئا من ثمانينياتها، وشيئا من صوت ظل يسكن الذاكرة رغم كل هذا الغياب. وربما كانت تلك المصادفة هي ما جعلني أعود إلى جورج قرمز، لا لأكتب سيرة فنان، بل لأكتب عن زمن كان فيه للصوت مكان، وللأغنية روح، وللذاكرة وفاء، ثم أسأل نفسي وأسألنا جميعا .. كم من الأصوات الأخرى تنتظر أن نبحث عنها قبل أن يبتلعها الصمت؟

فليس أصعب على الفنان أن يختار الابتعاد عن فنه، وليس من حقنا أن نحاسبه على الطريق الذي اختاره، لكن الأصعب أن يترك وراءه إرثا فنيا، ثم لا يجد في ذاكرة المكان من يسأل عنه. والأصعب من ذلك أن نكتشف، بعد سنوات طويلة، أننا لم نفقد أغنياته وحدها، بل كدنا نفقد الحكاية التي جعلت تلك الأغنيات ممكنة.

ولعلنا، ونحن نعيد اليوم فتح هذا الدفتر القديم، لا نفعل أكثر من محاولة رد الاعتبار لصوت يستحق أن يسمع من جديد، ولإنسان لا تختصره أغنياته ولا يختصره غيابه، ولذاكرة فلسطينية ينبغي ألا تترك أبناءها يسقطون من روايتها، مهما ابتعدت بهم دروب الحياة.

ففي خان الزيت، بين حجارة القدس العتيقة ورفوف أشرطة الكاسيت، وجدت أن سؤالا صغيرا عن جورج قرمز يمكن أن يكون أكبر من حكاية فنان، وأن شريطا قديما قد يفضح أحيانا مقدار ما أصاب ذاكرتنا من غياب. وربما آن الأوان لكي نعيد السؤال، لا عن جورج وحده، بل عن كل الذين غنوا لنا ذات يوم، ثم مضوا، بينما انشغلنا نحن بالأغنية ونسينا أصحابها.