وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، ومدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت المواطن ساهر دبور ونجله قاسم، عقب مداهمة منزلهما، والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب هشام صافي (33 عاماً)، من حي الشرايط في مدينة البيرة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع في مدينة البيرة، واحتجزت الشقيقين علاء وعمر أبو غوش، عقب مداهمة منزلهما بالقرب من الخدمات الطبية، وأخضعتهما لتحقيق ميداني، قبل أن تفرج عنهما لاحقاً.