إصابة مواطن واعتقال آخر عقب اعتداءين في غرب رام الله

وطن للأنباء: أُصيب المواطن عبد الله صبري أبو كامش، اليوم الأحد، بجروح، إثر تعرضه لاعتداء في منطقة الواد قرب قرية جمالا، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن أبو كامش تعرض للاعتداء في المنطقة، ما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب خليل سليمان من بلدة بيت عور التحتا، غرب رام الله، عقب الاعتداء عليه أثناء قطفه ثمار الزيتون.

وتتعرض قرى وبلدات غرب رام الله لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، تشمل الاعتداء على المواطنين والمزارعين، والاعتقالات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون، خاصة خلال موسم الزيتون.