ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,699 والإصابات إلى و176,098 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,699 شهيدا، و176,098 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال 24الـ ساعة الماضية، 4 شهداء، و6 مصابين.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,647، والإصابات إلى 5,969، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.

وأشارت إلى أنه تم إضافة 21 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ 7/11/2026.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.