مستوطنون يهاجمون منزلا في مسافر يطا ويحرقون مركبة

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، منزلا في مسافر يطا، وأحرقوا مركبة، كما أغلقت قوات الاحتلال محطة وقود على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين هاجموا فجر اليوم منزل المواطن محمد موسى شناران، وأحرقوا مركبة، وحطموا محتويات المنزل بعد القاء الحجارة على النوافذ والأبواب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار، وأبلغت إدارة محطة للمحروقات المتواجدة على المدخل، بإغلاق المحطة بعد احتجازها العاملين فيها.

فيما اصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم المتوقفة على مدخل المخيم المغلق.