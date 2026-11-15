قاليباف: المدينة الصاروخية الجديدة تغيّر المعادلات الاستراتيجية في المنطقة

قاليباف: طهران لا تخشى خيار الحرب أو التفاوض وتحذّر واشنطن من تحديد مسار المعركة بقوة الرد الإيراني

وطن للأنباء: أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن المدينة الصاروخية التي كشفت عنها القوات الإيرانية تغيّر المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.

كذلك، أكد قاليباف أن الكشف عن المدينة ليس مجرد إنجاز تقني ودفاعي، بل هو رمزٌ لتغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.

وأكد قاليباف: "لن نبقى في حالة لا حرب ولا سلام"، مشيراً إلى أن بلاده لا يهمها إطلاقاً ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض أو الحرب، وأن طريق الاتفاق مفتوح إذا قبلت شروطها المنطقية السبعة.

وفي السياق نفسه، دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، الثلاثاء الماضي، الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستسلام للشروط السبعة التي حدّدتها طهران.

إلى جانب ذلك، حذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني من أنه إذا أخطأ الأميركيون هذه المرة، فإن جغرافية المعركة ستُحدَّد بقوة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها.

وتابع أن التصريحات المغفلة واللغة غير الأخلاقية لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تدل على يأسهم العميق أمام سيادة إيران، مشدداً على من توجهوا إلى الملاجئ العسكرية خوفاً من التهديدات أن يفكروا في إخفاقهم الاستراتيجي في الخليج بدل الإساءة للدول العظيمة.



وفي وقت سابق من الأسبوع، جرى الكشف عن مدينة صاروخية استراتيجية جديدة تابعة للقوة الجو-فضائية، خلال جولة أجراها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء علي عبد اللهي برفقة قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة العميد مجيد موسوي.

واطّلع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع الكشف عن مفاجأة جديدة خلال الزيارة، على أحدث إنجازات القوة الجو-فضائية في حرس الثورة ومستوى جاهزيتها التكتيكية والقتالية.