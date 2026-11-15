لليوم الثاني.. مستوطنون يعتدون على مزارعين في بيت دجن شرق نابلس ويسرقون معداتهم ومحصول الزيتون

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، مزارعين في بلدة بيت دجن شرق نابلس، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، واستولوا على معداتهم، وكميات من المحصول، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة، واعتدت على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، ومنعتهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون، قبل أن تسلبهم معداتهم، وثمار الزيتون التي جمعوها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة وشبه يومية من قبل المستوطنين، تستهدف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وتعيق وصولهم إلى أراضيهم، واستغلالها.

ويأتي هذا الاعتداء بعد يوم من مهاجمة مستوطنين قاطفي الزيتون في منطقة خلة أبو هوان بالبلدة ذاتها، والاعتداء عليهم وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، عقب سرقة معدات ومفارش كانوا يستخدمونها في قطف الثمار.

وفي السياق، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى بداية الشهر الماضي، 62,916 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منها 48,174 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و14,742 اعتداءً نفذها المستوطنون.