الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار أميركي في البحرين بـ6 مسيّرات

وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأحد، استهداف رادار تابع لمنظومة الدفاع الجوي الأميركية في "قاعدة الرفاع الجوية" في البحرين، باستخدام 6 طائرات مسيّرة، مؤكداً وصول المسيّرات إلى أهدافها بدقة ونجاح.

وأوضح الحرس الثوري أن دويّ وصول الطائرات المسيّرة إلى أهدافها سُمع في مناطق مختلفة من البحرين، مشيراً إلى "دفع أعداد أكبر من المسيّرات الإيرانية في هذه المرحلة نحو الأهداف الأميركية مقارنة بالمرحلة السابقة"، في حين أن "الطائرات المسيّرة الأميركية باهظة الثمن تتساقط تباعاً".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال الحرس الثوري إن الولايات المتحدة "مُنيت بفشل ذريع" في ما تروّج له بوصفه عملية لمرافقة السفن، معتبراً أنها "في حقيقتها عملية لتهريب النفط عبر المضيق".

وأضاف أن واشنطن تحاول، من خلال تحركات وصفها بأنها محدودة وعشوائية، صرف أنظار العالم عن حقيقة إغلاق هذا الشريان الحيوي.

وشدّد الحرس الثوري على أن ضباطه "يؤكدون مجدداً وبوضوح أن مضيق هرمز مغلق"، محذّراً من أن أي عدوان أميركي جديد سيُواجَه "برد أشد قسوة وقوة".

وفي سياق متصل، أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عن انفجار ناقلتي نفط مخالفتين واشتعال النيران فيهما، إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.