وول ستريت جورنال تكشف السبب وراء تعطل نظام الرحلات في أمريكا

وطن للأنباء: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن جهاز توجيه جرى تركيبه مؤخرا في محطة لاسلكية في ولاية أركنساس تسبب في ثاني أكبر موجة تعطل لحركة الطيران في تاريخ الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الطيران الاتحادية لاحظت في البداية خللا في الاتصالات بمركزها في إنديانا بوليس، الذي يشرف على الرحلات الجوية المرتفعة فوق مساحة واسعة من وسط الولايات المتحدة.

وأضافت أن هذه المشكلات سرعان ما امتدت لتؤثر في الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، إذ ظهرت تشويشات وانقطاعات، مما أثار تساؤلات لدى الطيارين.

وتابعت أن موظفي إدارة الطيران الاتحادية المكلفين بمعالجة الخلل بدؤوا بحثهم من إنديانا بوليس، لكنهم سرعان ما ركزوا اهتمامهم على موقعين، هما محطة لاسلكية تابعة للإدارة في "إل دورادو" بولاية أركنساس، وموقع رادار في "أماريلو" بولاية تكساس.

طوفان البيانات

وذكرت الصحيفة أن معدات الشبكة في موقع أركنساس، وربما الموقع في تكساس أيضا، تسببت في تحميل زائد على نظام الاتصالات الذي يستخدمه آلاف من مراقبي الحركة الجوية لتوجيه الطيارين عبر المجال الجوي للبلاد.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التكنولوجيا في إدارة الطيران الاتحادية ريبيكا غاي في مؤتمر صحفي السبت "رصدنا موقعين يرسلان إشارات طلبات اتصال إلى شبكتنا بمعدل مرتفع للغاية؛ إذ جرى إرسال ألف اتصال كل 4 إلى 5 ثوان".

وأضافت أن تلك الإشارات انتقلت عبر شبكة معقدة من الأسلاك النحاسية وكابلات الألياف الضوئية التي تغذي بنية الاتصالات التحتية لإدارة الطيران الاتحادية.

وذكرت وول ستريت جورنال أن نظام الاتصالات لإدارة الطيران الاتحادية يعود إلى عقود مضت، لذا يجري حاليا تحديثه بتكلفة مليارات الدولارات للانتقال به إلى عصر الألياف الضوئية.

وتتولى شركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" -وهي شركة متعاقدة في قطاع الدفاع- الإشراف على هذا النظام الذي يضم روابط حيوية للرادار والاتصالات وبيانات الرحلات الجوية.

وصرحت الشركة في بيان "نتعامل بجدية بالغة مع قرار وقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وندرك تماما تأثيره في المسافرين وشركات الطيران وعمليات الحركة الجوية".

نظام متهالك

وذكرت الصحيفة أن النظام عانى أعطالا متكررة في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لاستبدال شبكة حديثة وأجهزة توجيه أكثر تطورا به. لكن جهود صيانة وتغيير هذه الشبكة التي تُعَد بالغة الأهمية استمرت سنوات، كما تزايدت تكلفتها بمرور الوقت.

وأشارت إلى أن الأخطار التي تشكلها أعطال نظام على منظومة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الاتحادية معروفة جيدا، وقالت إن مراجعة خارجية أُجريت عام 2023 حذرت من أن "أخطار النظام قد تصل بسرعة إلى مستويات غير مقبولة" نتيجة تزايد الانقطاعات ونقص التمويل اللازم لإجراء التحديثات الشاملة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد أن الوكالة تنفق مئات الملايين من الدولارات سنويا لصيانة أنظمة الاتصالات المتقادمة لديها.

وأفادت الصحيفة بأنه عادة ما تُنفَّذ التغييرات في النظام مثل استبدال كابلات الألياف الضوئية بالأسلاك النحاسية في المناطق المزدحمة خلال ساعات الليل، مضيفة أن المسؤولين كانوا يعتقدون أن إجراء التحديثات في المواقع النائية خلال النهار لن يؤثر كثيرا في الرحلات الجوية.

لغز الراوتر

وذكرت وول ستريت جورنال أنه بعد فترة وجيزة من تركيب شركة "إل 3 هاريس" جهاز توجيه (راوتر) جديد من إنتاج شركة "جونيبر نتوركس" التابعة لشركة "إتش بي إي" في موقع بولاية أركنساس، بدأ الجهاز يرسل كميات ضخمة من البيانات بعد ظهر يوم الجمعة.

وذكر مسؤولون حكوميون وآخرون من قطاع الطيران للصحيفة أن البيانات الصادرة عن ذلك الجهاز، إضافة إلى بيانات من جهاز آخر في موقع بولاية تكساس، تسببت في إرباك النظام.

وأوضح بيدفورد أن هذا الخلل أدى إلى تعطل الاتصالات في 17 مركزا من أصل 22 مركزا تابعا لإدارة الطيران الاتحادية، وهي المراكز المسؤولة عن مراقبة الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، مما دفع الوكالة إلى إصدار قرار بوقف حركة الطيران على الأرض.

وأشار مسؤول حكومي مطلع على النظام إلى وجود نحو 60 جهاز توجيه من نوع "جونيبر" تعمل حاليا على نحو طبيعي ضمن شبكة إدارة الطيران الاتحادية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلات التي وقعت يوم الجمعة ناجمة عن عيب في الجهاز نفسه، أم عن خطأ في إعدادات الضبط من شركة "إل 3 هاريس".

وفي تصريح أمس السبت، قال بيدفورد "هل كان هناك خطأ في التركيب أم في إعدادات الضبط، أم أننا أدخلنا إلى النظام جهازا معيبا تسبب في تفاقم هذه الأخطاء؟"، مشيرا إلى أن إدارة الطيران الاتحادية لا تزال تحقق في ملابسات الواقعة.

من جانبه، ذكر متحدث باسم شركة "إتش بي إي" أن أجهزة "جونيبر" كانت تعمل كما هو مفترض لها، مؤكدا أنها "لم تتعطل".

ووفق مسؤولين حكوميين وآخرين في القطاع، فقد حدد مسؤولو إدارة الطيران الاتحادية خاصية في جهاز التوجيه تسببت -على ما يبدو- في تدفق البيانات بإفراط.

ووصف أحد المسؤولين الحكوميين هذه الخاصية بأنها وظيفة "بث" أدت إلى إرسال البيانات على نطاق أوسع مما ينبغي، مشيرا إلى أن الوكالة قامت منذ ذلك الحين بتعطيل هذه الخاصية في جميع أجهزة "جونيبر" الموجودة لديها.

وذكرت الصحيفة أنه عندما فصلت إدارة الطيران الاتحادية أجهزة التوجيه الموجودة في أركنساس وتكساس عن الشبكة الأوسع، توقفت مشكلات الاتصال. ونقلت عن غاي -المسؤولة التكنولوجية في إدارة الطيران الاتحادية- قولها "عطلنا كليهما على الفور، وتمكنا بذلك من تحقيق الاستقرار في شبكتنا".

وأكدت وول ستريت جورنال أن إدارة الطيران الاتحادية ما زالت تجهل السبب الذي جعل جهاز التوجيه (الراوتر) يعمل على نحو غير متوقع.

مزيد من الاضطرابات

من جانبه، قال وزير النقل شون دافي إنهم لم يجدوا أي أدلة تشير إلى وجود دوافع خبيثة، وبدلا من ذلك، يركزون على احتمال وجود خلل ميكانيكي في الجهاز نفسه، أو "عدم كفاءة" من جانب شركة "إل 3 هاريس".

وصرحت متحدثة باسم شركة "إل 3 هاريس" بأن الشركة المتعاقدة تدعم التحقيق الذي تجريه الوكالة لمعرفة أسباب الخلل.

وأشار دافي إلى أنه إلى حين تغيير جميع الأسلاك النحاسية بحلول نهاية عام 2028، قد يظل هناك احتمال لحدوث المزيد من الاضطرابات.

وقال "لقد كان هذا نظاما تابعا لإدارة الطيران الاتحادية لم يرقَ إلى مستوى التحدي، وكذلك لم يرقَ المتعاقد معنا إلى مستوى التحدي، أو ربما لم تكن المعدات ذاتها على قدر التحدي المطلوب".

المصدر: وول ستريت جورنال