"القسام" تنعى عضو مجلسها العسكري وقائد لواء رفح سمير أبو يونس

وطن للأنباء: نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء رفح، الشهيد القائد سمير محمود أبو يونس "أبو محمود"، الذي استشهد إثر عملية اغتيال مساء أمس السبت.

وقالت الكتائب، في بيان عسكري اليوم الأحد، إن أبو يونس التحق بصفوفها عام 1991، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال، وشارك في العديد من العمليات النوعية والتصدي لاجتياحات الاحتلال، وكان من القادة الفاعلين خلال انتفاضة الأقصى.

وذكرت أن الشهيد تدرج في المواقع القيادية داخل لواء رفح، حيث تولى قيادة الكتيبة الغربية خلفا للشهيد محمود حمدان، ثم قيادة لواء رفح خلفا للشهيد نائل أبو عبيد "أبو عطية".

وأضافت أن أبو يونس كان من أبرز القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

واغتالت قوات الاحتلال الشهيد أبو يونس في غارة جوية استهدفت منطقة مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة، ليل السبت-الأحد، فيما أعلن جيش الاحتلال مهاجمة قيادي بارز في كتائب القسام، وأفادت مصادر صحافية في القطاع باستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء الغارة.

وقالت الكتائب في بيانها: "إننا ونحن نزف اليوم قائدنا لعلى يقينٍ بعدالة قضيتنا وقداستها، وأنها تستحق منا كل غالٍ ونفيس، وإنّ الدرب الذي رواه أبو محمود وإخوانُه بالدم لهو معبرُنا نحو النصر والتحرير".

وأردفت الكتائب "كلما زاد إجرامُ العدو ونازيّتُه، تَضَرّم الثأرُ في صدور صغارنا قبل كبارنا، واختزنوه ليومٍ يسوءون فيه وجوهَ أعداء الله والإنسانية، ويتبّرون ما علو تتبيراً، ليريحوا البلاد والعباد من شرورهم".