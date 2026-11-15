"وول ستريت جورنال": تقديرات أمريكية بامتلاك إيران نحو 2500 صاروخ

وطن للأنباء: كشف مسؤولون أمريكيون أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يُقدِّر امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، مما يمنح طهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية، في حال اندلاع حرب شاملة مجدداً.

وذكر المسؤولون أن هذا التقدير يتسم بانخفاض مستوى الثقة، وذلك بسبب التعقيدات المرتبطة بتحديد العدد الدقيق للصواريخ التي تمتلكها إيران، سواء كانت جاهزة للإطلاق أو مخزنة. ومع ذلك، أكد المسؤولون أنه من الواضح أن إيران لا تزال تحتفظ بترسانة هائلة.

وذكر المسؤولون أن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها -وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب- مستعينةً في ذلك بشكل أساسي بمكونات كانت مخزنة لديها، كما تمتلك طهران في جعبتها أعداداً كبيرة من المسيرات والصواريخ قصيرة المدى.

وتقول الصحيفة إن إعادة تكوين مخزونات إيران تتناقض مع تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية -بمن فيهم ترامب- بأن القدرات العسكرية الإيرانية قد دُمِّرت.

وذكر مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن هذا الأمر كان حاضراً في نقاشات داخلية داخل إدارة ترامب حول إمكانية شن ضربات جديدة بالتنسيق مع إسرائيل.

وبالمثل، يُقدِّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تباين التقديرات بين المسؤولين في المنطقة ككل؛ نظراً لصعوبة تحديد العدد الدقيق بدقة.

وذكرت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال ولاية ترامب الأولى، أن تقديراً متحفظاً بوجود 1500 صاروخ يعني أن إيران قد استعادت أكثر من نصف مخزونها الذي كان يُقدر وجوده قبل الحرب.

وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل في الفترة الفاصلة بين حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران 2025 وبدء الصراع الحالي في فبراير/ شباط.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب اختار الإبقاء على الضغوط الاقتصادية على طهران -عبر فرض حصار وعقوبات- في الوقت الراهن، بدلاً من إصدار أوامر بشن ضربات واسعة النطاق.

وأوضحت أن جيه دي فانس نائب الرئيس استغل توقف القتال لفتح قناة تواصل مع محسن رضائي أمين عام "مجلس الأمن القومي" الإيراني، سعياً للتوصل إلى اتفاق، لكن ترامب وجهه بإنهاء هذه المساعي الدبلوماسية والتركيز بدلاً من ذلك على القضايا الداخلية.

ونوهت الصحيفة إلى أن بنيامين نتنياهو -الذي لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بإسرائيل- يواصل الدفع باتجاه تجديد العمليات ضد إيران.

وقد تواجد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، في واشنطن، يوم الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول الملف الإيراني.



المصدر: موقع إرم نيوز