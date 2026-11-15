الاحتلال يعتقل الصحفي محمد عتيق في جنين

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الصحفي محمد علي عتيق، عقب مداهمة منزله في بلدة برقين غرب جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد علي عتيق وفتشته، عقب دهم وتفتيش منزله.

وباعتقال عتيق، ترتفع حصيلة المعتقلين من الصحفيين منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم إلى 36، بينهم 3 صحفيات.

يُشار إلى أن عتيق أسير محرر، سبق أن اعتقلته قوات الاحتلال عدة مرات، بينها عام 2015، حين أمضى نحو 10 أشهر في الأسر، وعام 2019، ثم أعادت اعتقاله في نيسان/أبريل 2021