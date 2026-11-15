أكاديمي تركي يعلّق نفسه من رافعة احتجاجاً على سجن طبيب غزة حسام أبو صفية

وطن للأنباء: نظّم الأكاديمي التركي كمال صاغلام، عضو هيئة التدريس في جامعة آرتفين جوروه، عرضاً احتجاجياً في شارع قهرمان مرعش بمدينة طرابزون، تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتسليطاً للضوء على معاناة طبيب الأطفال حسام أبو صفية.

وتضمّن العرض تعليق صاغلام نفسه بواسطة رافعة، فيما تولّى قيادتها صديق له ارتدى قناعاً يجسّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مشهد رمزي أطلق خلاله صاغلام هتافات على لسان طبيب فلسطيني في غزة، قال فيها: "لم أفعل شيئاً، جريمتي الوحيدة أنني طبيب في غزة. إسرائيل لا تشبع من الدماء، أيتها الإنسانية أنقذيني".

وقال صاغلام إن الطبيب حسام أبو صفية يتعرض للتعذيب في سجون الاحتلال منذ 685 يوماً، مشيراً إلى أنه يُحرم من الطعام والماء والأدوية، وتُكسر أضلاعه بمطرقة، وتُطلق عليه الفئران والكلاب يومياً، لافتاً إلى تمديد اعتقاله ستة أشهر إضافية.

كما أشار إلى تدمير 71 خيمة في قطاع غزة جراء السيول الأخيرة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها النازحون.

ويُعد الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، من أبرز الوجوه الطبية التي واصلت أداء مهامها خلال حرب الإبادة على القطاع، رغم الاستهداف المتكرر للمستشفى والطواقم الطبية. واعتقلته قوات الاحتلال في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عقب اقتحام المستشفى وإجبار المرضى والطواقم الطبية على إخلائه، ولا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال.