إعلام الحرس الثوري يكشف عن تغييرات فنية على الصواريخ تمكّنها من استهداف أميركا

وطن للأنباء: كشف إعلام الحرس الثوري الايراني السبت، عن إمكانية إجراء تعديلات فنية على الصواريخ الإيرانية قد تمكّنها من بلوغ الأراضي الأميركية، في أحدث مؤشر إلى توسيع التهديدات الصاروخية بعد رفع سقف المدى المحدد بألفي كيلومتر.

ورسمت وكالة "تسنيم"، التابعة لـ"الحرس الثوري"، مساراً من مرحلتين، تبدأ الأولى بصاروخ "خرمشهر 4"، الذي قالت إن خفض وزن رأسه الحربي من طنين إلى طن أو 500 كيلوغرام قد يرفع مداه إلى 3 أو 4 آلاف كيلومتر.

وقالت الوكالة إن هذا المدى يضع في مرمى إيران قواعد الولايات المتحدة وحلفائها في شرق أوروبا وجنوبها الشرقي، "وحتى أوروبا الوسطى".

أما المرحلة الثانية، فصاروخ عابر للقارات يحتاج إلى مدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي الأميركي قرب واشنطن ونيويورك، وأكثر من 13 ألفاً لتغطية الأراضي الأميركية كلها.

ورأت الوكالة أن ذلك «ممكن في الوقت الحاضر» عبر حاملات الأقمار الاصطناعية التابعة لـ«الحرس الثوري»، مثل «قاصد» و«ذو الجناح» و«قائم»، بعد تعديلها، وتجهيز صوامع تحت الأرض، وتطوير رأس حربي يتحمل العودة إلى الغلاف الجوي.

«قفل» مفتوح

وأصدر المرشد مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي أمراً بالرد على أي تهديد «من دون قيود جغرافية»، وبتحديث "بنك الأهداف" ليشمل أصول الولايات المتحدة وإسرائيل "المادية وغير المادية".

وأقرت «تسنيم» بأن المرشد السابق علي خامنئي منع بنفسه تجاوز سقف الألفي كيلومتر، رغم إبلاغه مراراً بالقدرة على ذلك؛ لأن «المصلحة» لم تكن تقتضيه.

وقالت إن "أعداء إيران" فتحوا، بـ"استغلالهم صبرها"، قفلاً مهماً في قدراتها الهجومية، وتساءلت: «هل سيكررون الخطأ نفسه في المجال النووي؟».

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي رفع قيد الألفي كيلومتر، من دون تحديد المدى الجديد. وكان السقف قراراً سياسياً أكثر منه قيداً تقنياً، وقدّمه قادة سابقون بوصفه مراعاة للأوروبيين.

ولم تكن هذه أول إشارة إيرانية إلى الأراضي الأميركية. ففي أغسطس (آب) 2025، قال النائب أمير حياة مقدم، وهو جنرال في «الحرس الثوري»، إن طهران تستطيع نظرياً استهداف واشنطن ونيويورك من البحر.

وزعم النائب كامران غضنفري في تصريحات سابقة أن إيران صنعت «منذ مدة» صواريخ عابرة للقارات يمكنها بلوغ أوروبا والولايات المتحدة، من دون أن يقدم دليلاً.

«كروز شبحي»

بموازاة ذلك، حمل التلفزيون الرسمي رسالة أوضح ممّا عُرض في «المدينة الصاروخية» التي أزاح «الحرس الثوري» الستار عنها الثلاثاء.

وقال محلل عسكري على شاشته إن الوحدة الصاروخية عرضت «بلا ضجيج» صاروخين جديدين، لكن «عرضهما له معنى» لدى من «يرصدون ويحللون».

ووصف الأول بأنه «أول صاروخ كروز شبحي» لإيران، قائلاً إن محركه النفاث، الذي كان يُركَّب خارج الجسم في صواريخ الكروز السابقة فيسهّل رصدها، صار داخله.



وأضاف أن الهيكل لم يعد «أسطوانياً بسيطاً»، ما «يخفض البصمة الرادارية إلى حد كبير» ويساعد الصاروخ على تجاوز منظومات الدفاع الجوي.

أما الثاني، فقال إنه صاروخ باليستي يجمع بين الرأس الحربي لصاروخ «فتّاح» الفرط صوتي وصاروخ «خيبر شكن 2»، موضحاً أن مدى «فتّاح» ارتفع من نحو 1400 كيلومتر إلى ما يقارب ألفي كيلومتر.

وقال إن ذلك يسمح بإطلاقه من شرق إيران ووسطها، بعيداً عن الضربات الجوية، لاستهداف «النظام الصهيوني» بـ«شدة أكبر من السابق». ولا يمكن التحقق من هذه المواصفات من مصدر مستقل.

أسبوع من التهديدات

وتوّج ذلك أسبوعاً من الرسائل الصاروخية المتصاعدة. فقد بث التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، مشاهد من جولة لرئيس هيئة الأركان العامة علي عبد اللهي في «المدينة الصاروخية»، التي لم يُعلن موقعها.

وأظهرت المشاهد صواريخ باليستية داخل أنفاق ومنصات إطلاق متحركة. وقال عبد اللهي إن إيران ستدمّر إسرائيل «حتماً»، وإن الرد على أي هجوم سيكون «أبعد من المنطقة».

وتوالت بعدها تصريحات القادة بلغة واحدة تقريباً: «مفاجآت جديدة»، ورد «أشد بعشر مرات»، و«بنك أهداف» يشمل كل دولة تنطلق منها طائرات أو صواريخ لمهاجمة إيران.

وكان التهديد الأوضح للولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا، الذي قال إن المنشآت والقوات والمصالح الأميركية ستكون أهدافاً محتملة «في أي نقطة تكون في المتناول».

وقال مستشار المرشد محمد مخبر إن الأمر بالرد من دون قيود جغرافية يعني، بصورة غير مباشرة، رفع القيود عن مدى الصواريخ، مضيفاً أنه «لا شك في وقوع الحرب مجدداً».

وذهب الضابط في الوحدة الصاروخية، محمد طهراني مقدم، شقيق مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني وأحد قادة «الحرس الثوري»، أبعد من ذلك، فزعم في تجمع ليلي، هذا الأسبوع، أن إيران تملك «صاروخ بلازما» يبلغ «أي نقطة في العالم».

وقال إن الصاروخ يعطّل «جميع الأنظمة الإلكترونية» قبل إصابة هدفه، ويحمل رأساً حربياً زنته 8 أطنان، من دون أن يقدم أي دليل.

أوروبا في المرمى

وسمّت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، إيطاليا وبريطانيا ورومانيا وقبرص واليونان بين الدول التي قد تُستهدف فيها مصالح أميركية وأطلسية إذا استؤنفت الحرب.

ونشرت صحيفة «همشهري»، التابعة لبلدية طهران، خريطة للقواعد الأميركية في أوروبا بوصفها أهدافاً محتملة. وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت بريطانيا أن إيران حاولت من دون نجاح استهداف قاعدة «دييغو غارسيا» البريطانية - الأميركية في المحيط الهندي، على بعد نحو 4 آلاف كيلومتر، أي ضعف السقف المعلن.

وتحدثت تقارير غربية عن صاروخين متوسطي المدى، ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير السلاح بأنه صاروخ عابر للقارات. ويبقى مدى 4 آلاف كيلومتر دون عتبة الـ5500 كيلومتر لتصنيف الصواريخ العابرة للقارات. وسبق أن أعربت الدول الغربية عن أن برنامج الأقمار الاصطناعية يقصّر الطريق إلى صاروخ عابر للقارات، لتشابه التقنيات.

وكان ترمب قد قال، في خطاب «حالة الاتحاد» في 24 فبراير (شباط) الماضي، إن إيران «تعمل على صواريخ ستصل قريباً» إلى الولايات المتحدة. لكن «رويترز» نقلت بعد أيام عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن إيران لا تزال بعيدة سنوات عن صاروخ يضرب الأراضي الأميركية بصورة موثوقة.

لا حرب ولا سلام

وتتصاعد الرسائل الصاروخية في وقت تراوح فيه الحرب بين الجمود والتصعيد. ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات.

وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة. وكان ترمب قد قال، الخميس، إن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران». وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل تواصل الضغط لاستئناف الضربات.

وفي طهران، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة».

وأضاف أن واشنطن تسعى عبر الحصار إلى إضعاف إيران وإثارة استياء الناس إلى حد يدفعهم إلى مطالبة السلطات بالتفاوض. وصرح بأن طهران أفهمت واشنطن أن أي هجوم سيقابله رد مباشر على إسرائيل، مضيفاً أن «الهجوم على موقع جبل الفأس النووي يساوي الهجوم على ديمونا»، في إشارة إلى منشأة تحت الجبال قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وقال عضو اللجنة نفسها علاء الدين بروجردي لوكالة «مهر» الحكومية: «يجب حتماً أن نثأر لدم قائدنا من أميركا وإسرائيل»، مضيفاً أن قدرات الدفاع والهجوم الجوي الإيرانية «ستتحول حتماً».

وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم جنوب البلاد، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز.

وقال إن دفاعاته الجوية اعترضتها خلال مهمة استطلاع قرب الحدود البحرية الإيرانية. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية الإيرانية.

وفي مضيق هرمز، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران، صباح السبت، بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق. ولم يتسنَّ التحقق من التقرير.

وقال داخلياً، اتهمت «كيهان» الحكومة بتصوير أوضاع البلاد على أنها «متأزمة» وبـ«تخويف الناس» من عجز الكهرباء والغاز وتقنين البنزين، متسائلة عمن يقدم للرئيس مسعود بزشكيان «معلومات مشوهة».