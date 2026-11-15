الطقس: أجواء خريفية معتدلة إلى حارة نسبيا

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صاف بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، غائما جزئياً الى صاف، معتدلا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرا تغير على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.