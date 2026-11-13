إصابات بالاختناق واعتداء على أطفال خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر بالخليل

وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اعتدى مستعمرون على مجموعة من الأطفال.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، جرى إسعافهم ميدانيا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة لحماية المستعمرين الذين لاحقوا الأطفال عند مدخل البلدة، وحاولوا الاعتداء عليهم بعد مطاردتهم.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال مركبة على مدخل البلدة، واعتدت على سائقها بالضرب.