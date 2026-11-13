لماذا ينتقل مسؤولو ترامب إلى مساكن عسكرية؟

وطن للأنباء:كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن ما لا يقل عن ستة من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، انتقلوا إلى مساكن عسكرية في منطقة واشنطن، في ظاهرة توصف بأنها بلا سابقة حديثة.

ويعيش المدعي العام تود بلانش في منشأة عسكرية في منطقة واشنطن العاصمة منذ أشهر، وفقا لتقرير جديد، ليلتحق بقائمة متنامية من المدنيين الذين وردت تقارير بأنهم يقيمون في مساكن عسكرية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "فوكس نيوز" إن بلانش انتقل إلى منشأة عسكرية في وقت سابق من هذا العام، دون الإفصاح عن سبب الانتقال. وبحسب مجلة "ذا أتلانتيك"، كان ما لا يقل عن ستة من المعينين السياسيين الكبار قد انتقلوا إلى مساكن عسكرية في منطقة واشنطن بحلول أكتوبر 2025، وشملت المجموعة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووزيرة الأمن الداخلي آنذاك كريستي نوم ووزير الجيش دان دريسكول، إلى جانب مسؤول كبير آخر لم يكشف عن هويته.

كما ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في مارس أن ما لا يقل عن نصف دستة من مسؤولي الإدارة الحاليين أو السابقين انتقلوا أو بحثوا الانتقال إلى مساكن عسكرية.

وتنوعت أسباب الانتقالات، فقد انتقل ميلر وزوجته بعد احتجاجات خارج منزلهما في أرلينغتون بولاية فرجينيا والكشف العلني عن عنوانهما، وانتقلت نوم إلى قاعدة أناكوستيا-بولينغ المشتركة، أما وزير الخزانة سكوت بيسنت فجاء انتقاله بعد مخاوف بشأن تهديدات مرتبطة بإيران ومخاوف أمنية بعد نشر معلومات تحدد منزله في جورج تاون.

وفيما تشير تقارير إلى وجود سوابق لمسؤولين مدنيين كبار بالعيش في مساكن عسكرية، ذكرت "ذا أتلانتيك" أنه لا يوجد سجل معروف لوجود هذا العدد الكبير في قواعد عسكرية في آن واحد، ووصفت "نيويورك تايمز" الممارسة بأنها بلا سابقة حديثة.

وعاش وزير الدفاع السابق روبرت غيتس في مساكن حكومية قرب البنتاغون من 2006 إلى 2011، وعاش وزير الدفاع السابق جيم ماتيس في مساكن عسكرية خلال إدارة ترامب الأولى من 2017 إلى 2019، كما عاش وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في قاعدة ماير-هندرسون هول المشتركة خلال الإدارة نفسها.

ولفتت التكلفة الانتباه أيضا، فقد ذكرت "نيويورك تايمز" أن هيغسيث كان يدفع 4,655.70 دولار شهريا للعيش في مسكن في فورت مكنير مخصص تقليديا لنائب رئيس أركان الجيش. ولا توفر التقارير عدداً نهائياً للمسؤولين المدنيين في المساكن العسكرية، ولا قائمة كاملة بها، ولا صورة واضحة لتأثيرها على المساكن المتاحة للعسكريين.