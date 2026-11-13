حرس الثورة الإيراني: انفجار سفينة لنقل الغاز المسال إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

رام الله – وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإيراني، أن سفينة لنقل الغاز المسال انفجرت بقوة، إثر اصطدامها بلغم بحري، أثناء محاولتها عبور المسار الجنوبي غير المصرح به شرقي مضيق هرمز، رغم التحذيرات المتكررة.

وقالت القوة البحرية، إن السفينة حاولت قبل ساعات عبور المسار المحظور، متجاهلة تحذيرات مركز مراقبة حركة العبور، ومستعينة بحماية مقاتلات أمريكية لتأمين مرورها عبر المضيق.

وأضافت أن السفينة لم تأخذ العبرة من مصير ناقلات النفط التي انفجرت سابقا، مشيرة إلى أن الألغام البحرية لا تنسق مع القوات الأمريكية عند استهداف السفن، في إشارة إلى عدم جدوى الحماية الجوية في تجنب مخاطر المسارات غير المصرح بها.

وشددت القوة البحرية على أن مضيق هرمز يخضع لإدارة حازمة وصارمة، محذرة من أن أي سفينة تتجاهل التحذيرات وتسلك المسارات غير المصرح بها والخطرة ستواجه مصير السفن السابقة.

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