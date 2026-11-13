مستوطنون يعتدون على مزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في اليامون غرب جنين

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على عائلات من بلدة اليامون غرب جنين، أثناء قطفها ثمار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا العائلات واعتدوا عليها أثناء عملها في أراضيها، وعُرف من بين المستهدفين عائلة الشقيقين وفيق وموفق حوشية.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على المزارعين في منطقة "الهيش" القريبة من خربة سروج غرب البلدة، وسرقوا كميات من ثمار الزيتون والمعدات والأدوات اللازمة لقطفه.

وأكدت المصادر أن المستوطنين أقاموا بؤرة استعمارية في خربة سروج، عقب تهجير سكانها خلال الفترة الماضية، في إطار الاعتداءات المتواصلة على الأراضي والمزارعين في المنطقة، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.