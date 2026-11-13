اسماعيل الريماوي يكتب لوطن: أطفال غزة المنسيون.. طفولة اغتالها الوجع، ومزّقها الفقد، وخذلها العالم

ليس كل الأطفال الذين يكبرون يعرفون معنى الطفولة، وليس كل من تجاوز سنوات عمره أصبح كبيراً، ففي غزة أطفال لم يمنحهم العالم فرصة ليكونوا أطفالاً، لم يعرفوا كيف يركضون خلف أحلامهم، أو يلهون بألعابهم، أو ينامون مطمئنين إلى جوار أمهاتهم، لقد كبروا قبل أوانهم، وشاخت أرواحهم الصغيرة تحت وطأة الحرب والجوع والخوف والفقدان، وحملوا من الهموم والمسؤوليات ما تعجز عن حمله الجبال.

في غزة، لم تعد الطفولة تشبه الطفولة، طفل يحمل أخاه الصغير بين ذراعيه بعدما فقد والديه، وآخر يقف في طوابير المساعدات بحثاً عن لقمة تسد جوع عائلته، وطفلة تحاول أن تحمي إخوتها من المطر والبرد داخل خيمة لا تملك من الحماية إلا اسمها، أطفال صاروا آباء وأمهات قبل أن يتعلموا كيف يعيشون طفولتهم، وأصبحوا مسؤولين عن عائلاتهم بعدما سرقت الحرب منهم الأمان والسند والحنان.

هناك أطفال يبحثون بين الركام عن ألعابهم ودفاترهم وذكريات بيوتهم، وآخرون يبحثون عن وجوه أحبائهم الذين غابوا تحت الأنقاض، منهم من فقد أباه، ومن فقد أمه، ومن فقد أسرته كلها، ومن بقي وحيداً في عالم لا يعرف كيف يواسيه ، أي قسوة هذه التي تجعل طفلاً يتعلم معنى الموت قبل أن يتعلم كتابة اسمه؟ وأي مأساة أكبر من أن يصبح الخوف رفيق نومه، والجوع موعده اليومي، والبرد ضيفاً دائماً في خيمته؟

ومع حلول الشتاء، تتضاعف المأساة، الأمطار تغرق الخيام المهترئة، والرياح تقتلع ما تبقى من أغطية وأبواب وهمية، والبرد يتسلل إلى أجساد صغيرة أنهكها الجوع وسوء التغذية والمرض، لا جدران تحميهم، ولا أسرّة دافئة تحتضن أحلامهم، ولا سقف يصد عنهم السماء حين تتحول الأمطار إلى سيول ، هناك أطفال يستيقظون على المياه التي غمرت فراشهم، ويقضون لياليهم يرتجفون، بينما يتمنون معجزة صغيرة اسمها بيت آمن.

والمؤلم أن هؤلاء الأطفال لا يواجهون قسوة الحرب وحدها، بل يواجهون أيضاً قسوة النسيان ، أين العالم الذي طالما تحدث عن حقوق الطفل وكرامته ومستقبله؟ أين المؤسسات الدولية التي ترفع شعارات حماية الطفولة؟ وأين اخوة الدم الواحد، وأين أولئك الذين يتغنون بالأخوة والتضامن؟ لقد تُرك أطفال غزة في مواجهة مصيرهم، وكأن صرخاتهم لا تصل، ودموعهم لا تُرى، ومعاناتهم لا تستحق أن يتوقف العالم أمامها.

لا نريد منهم خطابات مواساة، ولا بيانات تتكرر ثم تُنسى، ولا صوراً تملأ الشاشات لساعات قبل أن تختفي من ذاكرة العالم، هؤلاء يحتاجون إلى غذاء ودواء وملابس شتوية وخيام تليق بالبشر، ومدارس تعيد إليهم حقهم في التعليم، ورعاية نفسية تنتشلهم من كوابيس الحرب، والأهم من ذلك كله، يحتاجون إلى حياة لا يخافون فيها من الغد.

إن الجريمة بحق أطفال غزة لا تنتهي عند قتل طفل أو هدم بيته أو حرمانه من الطعام، بل تمتد إلى سرقة سنوات عمره، وتشويه ذاكرته، وحرمانه من أبسط حقوقه في اللعب والتعلم والحلم، فالطفل الذي يكبر وسط الركام لا يحمل فقط ندوباً على جسده، بل يحمل جروحاً عميقة في روحه قد ترافقه طوال حياته.

أطفال غزة، عذراً لأنكم ولدتم في زمن تخلى فيه كثيرون عن إنسانيتهم، وعذراً لأن العالم الذي كان يفترض أن يحمي أحلامكم ترككم في مواجهة الموت والجوع والبرد ، لم يكن ذنبكم أن تولدوا في غزة، ولم يكن ذنبكم أن تبحثوا عن الأمان في عالم فقد ضميره.

سيكبر بعضكم، وربما تحملون يوماً أسماء الشهداء الذين فقدتموهم، وتتذكرون الخيام التي نمتم فيها، والليالي التي قضيتموها جائعين ومرتجفين ، لكن ما لا ينبغي أن ينساه العالم أنكم كنتم أطفالاً، وكان من حقكم أن تلعبوا وتضحكوا وتحلموا، لا أن تحملوا فوق أكتافكم الصغيرة أوجاع وطن بأكمله.

إن أطفال غزة لا يحتاجون إلى شفقة العالم بقدر ما يحتاجون إلى ضمير حي يعيد إليهم حقهم في الحياة ، فالعار ليس أن يكبر أطفال غزة قبل أوانهم، بل أن يكبر العالم في العمر وتتضاءل إنسانيته، حتى يعجز عن إنقاذ طفل من الجوع والبرد والخوف.