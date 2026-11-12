أنطاليا: رئيس اتحاد نقابات العمال التركية يزور جناح فلسطين في مؤتمر المناخ

وطن للأنباء: زار رئيس اتحاد نقابات العمال التركية "حق-إيش" محمود أرسلان، اليوم الخميس، جناح دولة فلسطين المشارك في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

ودوّن أرسلان كلمة في سجل زوار الجناح، أعرب فيها، باسم اتحاد نقابات العمال "حق-إيش"، عن دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وندّد أرسلان بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، مطالبا بملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واختتم أرسلان كلمته بتوجيه التحية لصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدا استمرار التضامن العمالي والنقابي التركي مع القضية الفلسطينية.

وقدمت سلطة جودة البيئة لأرسلان هدية تذكارية تحمل صورة عصفور الشمس الفلسطيني، الطائر الوطني لدولة فلسطين.