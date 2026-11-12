الاحتلال يحتجز حاتم عبد القادر لنحو 4 ساعات ويحقق معه

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عضو المجلس الثوري لحركه "فتح" حاتم عبد القادر، وحققت معه في معتقل المسكوبية.

وأفات مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن عبد القارد، بعد احتجازه لمدة أربع ساعات، والتحقيق معه، بدعوى ممارسة أنشطة "تمس السيادة" الإسرائيلية داخل مدينة القدس.

وندد عبد القادر بالحملة غير المسبوقة التي تقوم بها شرطة ومخابرات الاحتلال، للتضييق على الشخصيات والقيادات المقدسية، معتبرا أن هذه الحملة تماديا وتعسفا مرفوضا.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال أربعة أشهر التي يخضع فيها عبد القادر للتحقيق من قبل مخابرات الاحتلال.