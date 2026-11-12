11 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة بينهم 6 بقصف مجمع ناصر الطبي

وطن للأنباء: استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في قطاع غزة، اليوم الخميس، بينهم 6 شهداء في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي غربي خانيونس، وشهيدان بينهما امرأة في قصف مركبة أمام مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف الطابق الثاني من أحد مباني مجمع ناصر الطبي. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف مركبة بشارع البركة في دير البلح، وسط القطاع، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وفي هجوم منفصل، استشهد نازح متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم البريج، وسط القطاع، فيما أُصيب عدد من المواطنين بغارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على بناية سكنية شمالي مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن طواقمه انتشلت جثامين ستة شهداء وأجلت أكثر من 20 مصابا من مجمع ناصر. وأفادت مصادر طبية بأن من بين الشهداء طبيبا وشخصا من ذوي الإعاقة، فيما شملت الإصابات مرضى وعاملين في الطواقم الطبية ومرافقين.

وألحق القصف أضرارا واسعة بأقسام الجراحة والعناية للرجال والنساء، بحسب مدير المجمع، فيما أفاد شهود عيان بأن صاروخًا واحدًا على الأقل أصاب الطابق الثاني من المبنى. ويُعد هذا الاستهداف السابع لمجمع ناصر الطبي في سياق الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت الصحية في قطاع غزة.