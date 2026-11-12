الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر موافقة إسرائيل لإدخالها إلى غزة

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة لا تزال بانتظار موافقة إسرائيلية لإدخالها إلى قطاع غزة، في ظل أمطار غزيرة أغرقت عشرات آلاف خيام النازحين منذ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لنائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، تناول فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال حق إن أكثر من 150 أف خيمة اشترتها الدول الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني، تنتظر خارج غزة وهي جاهزة لنقلها إلى القطاع.

وأضاف: “هناك حاجة ملحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية والحصول على الموافقات الإسرائيلية لإدخال ما يكفي من المواد والمعدات إلى غزة”.

وشدد على ضرورة إدخال مستلزمات الشتاء العاجلة، بما فيها الخيام، إلى جانب معدات تشمل شاحنات شفط المياه، ومضخات متنقلة لتصريفها، وزيوت المحركات، والخراطيم، والآليات الثقيلة.

وردا على سؤال بشأن اللازم لإدخال هذه المواد، قال حق: “حتى نتمكن من إدخال هذه الخيام، يجب أن تتعاون السلطات الإسرائيلية في منح التصاريح اللازمة”.

وأوضح أن هناك مشكلة تتعلق بالحصول على التصاريح المطلوبة، مؤكدا ضرورة السماح بإدخال تلك المساعدات.

وأضاف: “في وقت يُجبر فيه الناس على مغادرة منازلهم، ويغرق أشخاص، بينهم أطفال، بسبب مياه السيول، يجب ألا يكون هناك أي تأخير في إدخال هذه الموارد الضرورية”.

والجمعة، ضرب قطاع غزة منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح، تسبب في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران المتضررة من الحرب الإسرائيلية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بعدما دُمرت منازلهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولا تزال احتياجات الإيواء والإعمار تفوق المساعدات المتاحة، وسط القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد البناء والمستلزمات الإنسانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.