إصابة طفل ووالده جراء اعتداء المستوطنين عليهما في برقا شرق رام الله

وطن للأنباء: أصيب طفل ووالده جراء تعرضهما للضرب على يد مجموعة من المستوطنين في قرية برقا، شرق رام الله.

وأصيب الطفل علي خطاب سمرين، ووالده، برضوض وكدمات إثر تعرضهما للضرب المبرح، من قبل المستوطنين أثناء توجههما لقطف ثمار الزيتون، ما أفقدهما الوعي.

وقال علي في تسجيل مصور، إن نحو 10 مستوطنين ملثمين لاحقوه ووالده بينما كانا في طريقهما إلى لقطف ثمار الزيتون، ورشقوهما بالحجارة، ثم انهالوا عليهما بالضرب المبرح بالعصي إلى أن فقدا الوعي.