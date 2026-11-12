الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في هرمز بعد انفجارين

وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلتي نفط عملاقتين في مضيق هرمز إثر انفجارين، بعد عبورهما مسارا غير مصرح به.

وقالت العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري في بيان إن ناقلتين من فئة ناقلات النفط العملاقة (سوبر تانكر) تعرضتا مساء أمس لحادث أثناء عبورهما المسار الجنوبي غير المصرح به في مضيق هرمز، رغم التحذيرات والإنذارات المتكررة من مركز مراقبة حركة الملاحة التابع للقوة البحرية بشأن عدم قانونية المسار وخطورته، حيث توقفتا إثر انفجارين عنيفين.

وأوضح البيان أن السفينتين كانتا تحملان معاً أكثر من 4 ملايين برميل من النفط، مشيراً إلى أنهما تحترقان حالياً نتيجة ما وصفه بـ"الثقة بالجيش الأمريكي الناهب والمعتدي".

وأضاف البيان أن أي سفينة في الخليج ومضيق هرمز تقوم بإطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها، وتتعاون مع الجيش الأمريكي في عبور المسار الجنوبي غير المصرح به للمضيق، ستواجه المصير نفسه.