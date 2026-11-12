53 دولة ومنظمة تطالب بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة ومحاسبة الاحتلال على اعتداءاته

وطن للأنباء: طالبت 53 دولة ومنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتيسير إيصالها بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، عبر جميع المعابر والطرق البرية المتاحة.

ودعت الدول، في بيان تلته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتاوش، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إسرائيل إلى الموافقة على إدخال المواد الأساسية الإضافية، بما فيها المواد المصنّفة على أنها "مزدوجة الاستخدام"، خاصة المتعلقة بالإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الصحية، لمنع المزيد من تدهور الوضع الإنساني والصحي.

وحثت على السماح للحالات المرضية والمصابين من قطاع غزة بالوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ممن يتعذر توفير العلاج الملائم لهم في القطاع، داعية إلى فتح المعابر والحدود مع القطاع.

ودعت إلى ضمان حماية العاملين في القطاع الصحي والمرافق الصحية ووسائل النقل الطبي، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وكذلك توفير الحماية لجميع المنشآت الإنسانية، وضمان الحماية المكفولة للعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، وللبنية التحتية الإنسانية والمدنية.

وطالبت الدول في بيانها بفتح تحقيقات شفافة والإسراع في إجرائها بشأن الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العاملين في القطاع الصحي والعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى السماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بدخول قطاع غزة.

وقالت الدول إن الخطة الشاملة التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 2803، والتي تنص على السماح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية الكاملة، بمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 كانون الثاني/يناير 2025، لم تتحقق حتى الآن.

وأوضحت أنه منذ وقف إطلاق النار، كان من الممكن إحراز تقدم في تحسين الوضع الإنساني، غير أنه، ومع اقتراب فصل الشتاء، لا يزال عدد كبير جدا من سكان غزة يفتقرون إلى المأوى الملائم، ما يعرّضهم لخطر انخفاض حرارة الجسم، والتهابات الجهاز التنفسي، والأمراض المنقولة بالمياه، وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

ولفتت الدول إلى أن القيود ما تزال مفروضة على إدخال مواد الإيواء الأساسية وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة، ما يحول دون تمكن المنظمات الإنسانية من الاستجابة بالحجم المطلوب.

وأكدت الدول الـ53 التزامها بدعم الجهود الإنسانية في غزة من خلال تقديم الدعم للجهود العاجلة للاستعداد لفصل الشتاء، بما في ذلك توفير المأوى والمياه ومستلزمات الصرف الصحي والإمدادات الصحية، بهدف تخفيف المعاناة والحد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة.

وشددت على التزامها بدعم السلطة الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وسائر الشركاء الإنسانيين، من أجل استعادة الخدمات الصحية الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية.

وجددت التأكيد على الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية المحايدة، في إيصال المساعدات الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803