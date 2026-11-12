ترمب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى إبرام اتفاق مع إيران، مدعيا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وأنها حصلت على مئات مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية.

وأضاف ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن بعيد. لدينا أموالهم، مئات مليارات الدولارات، ولدينا مضيقهم أيضا!".

ولم يوضح ترمب طبيعة الأموال التي قال إن الولايات المتحدة حصلت عليها من إيران، فيما تأتي تصريحاته في ظل استمرار المواجهة بين الجانبين والخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على إيران.