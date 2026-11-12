لجنة المتابعة في الداخل المحتل تقرر برنامجا لإفشال مخطط مصادرة الأراضي والهدم والتلويث في سهل الطيبة

وطن للأنباء: قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل إطلاق برنامج عمل على خمسة مستويات سياسية ومهنية وجماهيرية وقضائية وإعلامية، للتصدي لمخطط يستهدف أراضي سهل الطيبة، ويشمل مصادرة آلاف الدونمات وشق طرق لتمرير سكة حديد وإقامة مكب لنفايات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في بلدية الطيبة، بمشاركة أعضاء كنيست وقيادات أحزاب وحركات سياسية ورؤساء سلطات محلية وممثلين عن لجان شعبية، إلى جانب حشد من أهالي المنطقة.

واستعرض رئيس بلدية الطيبة يحيى حاج يحيى وممثلون عن البلدية والجمعيات الأهلية تفاصيل المشروع وتداعياته، موضحين أنه يشمل تمرير سكة حديد وإقامة مكب لنفايات البناء، تنقل إليه الشاحنات هذه النفايات من منطقة تل أبيب، فضلا عن مصادرة آلاف الدونمات وشق طرق على حساب أراضي سهل الطيبة.

وحذر المجتمعون من الأضرار البيئية والصحية الجسيمة التي قد تنجم عن المشروع، وانعكاساتها المباشرة على أهالي المنطقة.

من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة إن الهدف لا يقتصر على الاحتجاج، بل يتعداه إلى إفشال المشروع وحماية أراضي سهل الطيبة ومنع المس بها، مضيفا: "شعارنا لا خيار إلا الانتصار في هذه المعركة ونحن لها".

وبعد نقاش مستفيض، اتخذ المجتمعون قرارا بالتصدي للمشروع والعمل على إفشاله عبر خمسة مستويات:

أولا: المستوى السياسي

أكد الاجتماع ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والقيادات السياسية والبرلمانية، لممارسة الضغوط على لجان التخطيط والوزارات المختلفة بهدف إلغاء المشروع بشكل تام، مع الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية وفورية بهذا الشأن.

ثانيا: المستوى المهني

تقرر تشكيل طاقم مهني يضم الجمعيات الأهلية ذات الصلة ومهندسين ومخططين ومحامين، لإعداد التقارير والخرائط البديلة، والعمل على إحباط المشروع وتقديم حلول بديلة بعيدا عن أراضي سهل الطيبة.

ثالثا: المستوى الجماهيري

شدد المتحدثون على ضرورة حشد الجمهور، ولا سيما في مدينة الطيبة والمنطقة، للمشاركة في النضال الجماهيري، بالتعاون بين البلديات واللجان الشعبية ولجنة المزارعين والأحزاب والهيئات المحلية، تمهيدا لتنظيم مظاهرات واجتماعات شعبية.

رابعا: المستوى القضائي

أقر الاجتماع استخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لمنع هدم البيوت ومصادرة الأراضي، بمشاركة طواقم المحامين ومركز عدالة.

خامسا: مستوى التوعية والإعلام

تقرر إصدار تقارير توضح تفاصيل المخطط ومخاطره، بهدف توعية الجمهور بتداعياته، إلى جانب توسيع التغطية الإعلامية لحشد الدعم الجماهيري لمعركة الدفاع عن أراضي سهل الطيبة والتصدي للمخاطر البيئية والصحية التي ينطوي عليها المشروع.