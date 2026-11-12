تشييع جثمان الشهيد الطفل الأسير وليد أحمد في سلواد

وطن للأنباء: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل الأسير وليد خالد أحمد (17 عاما)، في بلدة سلواد شرق رام الله، بعد تسليم سلطات الاحتلال جثمانه.

وكان الشهيد وليد قد استشهد في آذار/مارس 2025 داخل سجن "مجدو"، بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله، في ظل ما تعرض له من تجويع وحرمان من العلاج والرعاية الصحية، وما أدى إليه ذلك من تدهور خطير في وضعه الصحي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، قررت محكمة الاحتلال في "الخضيرة" إغلاق ملف التحقيق في ظروف استشهاده، بزعم استنفاد جميع المسارات، رغم المعطيات الطبية التي أكدت تعرضه للتجويع وتدهور وضعه الصحي قبل استشهاده.

وشاركت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وسفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين جواو مارسيلو سواريز، وأمين سر اقليم حركة فتح في المحافظة جعفر حمايل، آلاف المواطنين في تشيع جثمان الشهيد وليد أحمد.

وانطلق موكب التشيع من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، باتجاه منزل العائلة في بلدة سلواد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم صلى عليه المواطنون في مسجد البلدة قبل أن يوارى الثرى في المقبرة.

وردد المشيعون وهم يحملون جثمان الشهيد على الأكتاف، الهتافات المستنكرة لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وقالت غنام، خلال كلمتها إن عودة جثمان وليد تؤكد أن شعبنا سيبقى صامدا ومتجذرا في أرضه، وأن الاحــتلال لن ينجح في كسر إرادته أو دفعه إلى الهجرة والتهجير، مشددة على أن احتجاز جثامين الشــهداء ومعاقبتها لا يمتّ إلى أي عرف أو دين أو أخلاق بصلة، ويعكس نهج الاحــتلال القائم على استهداف الإنسان الفلسطيني وكرامته حتى بعد استشهاده.

وأشارت غنام إلى أن ما شهدته غزة من تهجير قسري وتنقل أبنائها من مكان إلى آخر، ثم عودتهم إلى بيوتهم رغم الدمار، يؤكد تمسك الفلسطيني بأرضه ورفضه لمشاريع التهجير، مشددة على أنه لن تكون هناك نكبة أو نكسة جديدة، وأن شعبنا سيبقى هنا حتى تحقيق حريته واستقلاله.