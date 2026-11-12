مجلس خبراء القيادة الإيراني يدعو إلى دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وطن للأنباء: دعا مجلس خبراء القيادة في إيران إلى دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، والعمل على إيجاد ما وصفه بـ"الردع اللازم"، معتبرا أن ذلك أصبح "ضرورة لا يمكن تجنبها ومطلبا شعبيا ووطنيا".

وطالب المجلس، في بيان، المسؤولين بتشكيل مقر لاقتصاد الحرب، بمشاركة السلطات المختلفة، وتحت إشراف ورقابة عليا من مؤسسة القيادة، بهدف تعزيز الجبهة الدفاعية للبلاد وتنظيم الجهود بما يتناسب مع متطلبات الحرب.