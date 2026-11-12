إصابات في هجوم للمستوطنين على عطارة

رام الله – وطن للأنباء: أصيب مواطنون جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة عطارة شمال رام الله، الخميس، تخلله الاعتداء على السكان ومهاجمة منازل وتحطيم مركبات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة، ونفقت 13 شاة إثر تسميمها بمواد رشها مستوطنون غربي بلدة العوجا شمال أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن مئات المستوطنين هاجموا بلدة عطارة فجر اليوم، واعتدوا على المواطنين وهاجموا أربعة منازل وحطموا ثلاث مركبات، قبل انسحابهم عقب تصدي الأهالي لهم.

وأعلن الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابة رجل يبلغ من العمر 67 عاما، جراء تعرضه للضرب خلال الهجوم، فيما أفادت مصادر محلية بإصابات أخرى.

وتزامن الهجوم مع اقتحام قوات الاحتلال البلدة وإغلاق مداخلها وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل انسحابها.

وفي سياق الاعتداءات، نفقت 13 شاة وأصيبت أخرى بالتسمم، إثر رش مستوطنين مواد سامة في منطقة غربي بلدة العوجا شمال أريحا.

وقال مالك الأغنام سليمان مليحات إن المستوطنين رشوا المواد السامة في المنطقة التي ترعى فيها أغنامه، ما أدى إلى نفوق عدد منها وإصابة أخرى، مشيرا إلى أن طبيبا بيطريا عاين الأغنام وحدد أسباب نفوقها وإصابتها.

وكان مليحات قد اضطر إلى النزوح من منطقة عرب المليحات في تموز/ يوليو 2025، بعد تهجير سكانها قسرا بفعل تضييق المستوطنين وتهديداتهم المتواصلة.

وفي موازاة ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في طولكرم وجنين وبيت لحم وطوباس، أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا.

ففي طولكرم، اعتقلت القوات الأسرى المحررين بهاء شديد ونضال أبو هلال وسعد أحمد موسى، عقب مداهمة منازلهم في المدينة ومخيم نور شمس وضاحية اكتابا.

وفي قرية سيريس جنوب جنين، اعتقلت الشاب أحمد مأمون بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت حمزة خالد مصطفى من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وحطمت محتويات قاعة الأسرى والشهداء في المخيم.

وفي بلدة عقابا شمال طوباس، اعتقلت ستة فلسطينيين، بينهم خمسة أشقاء من عائلة غنام، وهم طارق وطه وجمال وجلال وأسعد حسن غنام، إضافة إلى محمود سليمان أبو عرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدد من أحيائها وأطلقت الرصاص الحي في منطقة حارة الديرية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في هجمات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال واعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.