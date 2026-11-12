مصلحة مياه القدس وشرطة رام الله والبيرة تبحثان تعزيز التعاون لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين

رام الله - وطن للأنباء: في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية والتعاون المشترك لخدمة المواطنين، التقى وفد من مصلحة مياه محافظة القدس، برئاسة المدير العام المهندس ثائر جلود، مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة العميد الدكتور علي القيمري، تقديراً لجهود جهاز الشرطة في دعم وإسناد طواقم المصلحة، بما يسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات، بما يعزز قدرة الطواقم الميدانية على أداء مهامها، ويدعم استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، في إطار من الشراكة والمسؤولية المشتركة.

وقال المدير العام لمصلحة مياه محافظة القدس، المهندس ثائر جلود: نثمّن الدور الذي يقوم به جهاز الشرطة في دعم وإسناد طواقم المصلحة، ونؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يمكّن طواقمنا من أداء واجبها ومواصلة تقديم خدمات المياه للمواطنين بكفاءة واستمرارية ، إن الشراكة بين المؤسسات الوطنية تشكّل ركيزة أساسية في خدمة مجتمعنا، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين .

بدوره رحب العميد القيمري بوفد المصلحة مؤكداً وضع امكانية الجهاز الشرطي في خدمة طواقم المصلحة وبما يعزز من استدامة تقديم خدمات المياه ، ومثنياً بالدور الوطني الذي تقوم به مصلحة مياه محافظة القدس في ظل الظروف الراهنة .

ويأتي اللقاء في سياق تعزيز العلاقات بين مصلحة مياه محافظة القدس وجهاز الشرطة، وتطوير التعاون بما يخدم المصلحة العامة ويلبي احتياجات المجتمع.