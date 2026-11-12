نادي الأسير: الاحتلال يحوّل الطفلة ريماس دويكات من نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور

وطن للأنباء: قال نادي الأسير إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت الأسيرة الطفلة ريماس أسعد دويكات (16 عاماً) من نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ليرتفع بذلك عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى (21) أسيرة، من بين (90) أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال، فيما تُعدّ دويكات واحدة من بين ثلاث طفلات معتقلات في السجون.

وأوضح النادي أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة دويكات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقب مداهمة منزل عائلتها في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، علماً أنّها طالبة في الثانوية العامة.

وفي هذا السياق، أشار نادي الأسير إلى أنّ أعداد المعتقلين الإداريين تشهد تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة، بما في ذلك النساء والأطفال، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين (3100) معتقل حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم عشرات الأطفال دون سن 18 عاماً.

وأكد النادي أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة تُعد الأعلى تاريخياً، في ظل توسيع سلطات الاحتلال استخدام هذه السياسة، التي شكّلت على مدار عقود إحدى أبرز السياسات الممنهجة بحق الفلسطينيين، لتطال مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أنّ محاكم الاحتلال، بمختلف درجاتها، تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، عبر المحاكمات الشكلية التي تُجرى للمعتقلين، والمصادقة على أوامر الاعتقال الصادرة عن جهاز مخابرات الاحتلال.

ولفت النادي إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداري شهدت تحولات متلاحقة خلال السنوات الماضية، ورغم تصاعد المواجهة ضدها من خلال الإضرابات عن الطعام ومقاطعة المحاكم، واصلت سلطات الاحتلال ابتكار أدوات وأساليب جديدة لتكريس هذه السياسة وتوسيع نطاق استخدامها.