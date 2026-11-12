أبو ردينة: تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية سيبقى المنطقة على فوهة بركان

وطن للأنباء: أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر عن ارتقاء 12 شهيداً في قطاع غزة، بينهم طفل وطبيب، إلى جانب الاعتداء الإرهابي الواسع الذي نفذه مئات المستعمرين فجر وصباح اليوم الخميس على بلدة عطارة شمال رام الله، مؤكداً أن هذه السياسات العدوانية ستُبقي المنطقة بأسرها على فوهة بركان، وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحذّر أبو ردينة من خطورة استمرار عدوان الاحتلال في قطاع غزة، والذي يذهب ضحيته العشرات من الأبرياء يومياً، بالإضافة إلى الاستمرار في إغلاق المعابر ومنع وصول الإمدادات الطبية والخيام والغذاء للمواطنين الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين خاصة في فصل الشتاء.

كما حذر، من خطورة إرهاب المستعمرين المنظم، مشيراً إلى ما شهدته بلدة عطارة من اعتداءات همجية نفذها مئات المستعمرين بحماية واقتحام من قوات الاحتلال، مما أسفر عن إصابة مواطن مسن يبلغ من العمر (67 عاماً) جراء الاعتداء عليه بالضرب، وتخريب وتدمير 4 منازل و3 مركبات للمواطنين، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف ترويع الآمنين وحرق ممتلكاتهم وأراضيهم.

وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، مطالباً الإدارة الأميركية باتخاذ موقف جدي وعاجل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم إرهاب المستعمرين، إذا ما أرادت حقاً تحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي بواجباته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف حربها وعدوانها الشامل.

وأكد، أن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.