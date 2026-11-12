شهيد وعدة إصابات في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في غارة شنّتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة للاحتلال ألقت قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين في شارع الليمون جنوب مدينة خان يونس، فيما ألقت قنابل تجاه مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 6 استشهدوا في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.