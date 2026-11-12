قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين بينهم 5 من عائلة واحدة من عقابا شمال طوباس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين بينهم خمسة من عائلة واحدة، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء طارق، وطه، وجمال، وجلال، وأسعد حسن غنام، بالإضافة إلى اعتقال الشاب محمود سليمان أبو عرة، بعد مداهمة مازلهم في عقابا.

وكان الاحتلال اقتحم البلدة بعدد من الدوريات العسكرية، وداهم عدداً من منازل المواطنين وفتشها.