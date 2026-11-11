نقابة الصحفيين: 134 انتهاكاً واعتداءً بحق الصحفيين خلال تشرين الأول 2026 والاغلبية في الخليل

وطن للأنباء: وثّقت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، في تقريرها الشهري حول واقع الحريات الإعلامية، ارتكاب منظومة الاحتلال الإسرائيلي بمكوناتها المختلفة، بما يشمل جيش الاحتلال والمستوطنين والمنصات الإعلامية العبرية والمحاكم العسكرية، 134 جريمة واعتداءً وانتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأظهرت بيانات الرصد والتوثيق التي أعدتها اللجنة استمرار استهداف الصحفيين ومحاولات عرقلة عملهم المهني، سواء من خلال الاعتداءات المباشرة أو الاحتجاز والمنع من التغطية، إلى جانب الملاحقات والتهديدات والاقتحامات.

وتصدرت سياسة الاحتجاز والمنع من التغطية قائمة الانتهاكات، بواقع 70 حالة، بما يعكس حجم القيود المفروضة على عمل الصحفيين وحقهم في نقل الأحداث وتوثيقها.

كما وثّقت اللجنة 27 حالة استهداف بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، و8 حالات اقتحام لمنازل ومؤسسات صحفية، إضافة إلى 7 حالات اعتقال و7 حالات مثول صحفيين أمام المحاكم العسكرية.

وفي سياق الاعتداءات الجسدية، رصد التقرير 3 إصابات بالرصاص الحي، وإصابة دامية واحدة بشظايا الصواريخ، إلى جانب 5 اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الصحفيين.

كما سجلت اللجنة 3 حالات إخضاع للتحقيق، وحالتي تهديد وتحريض، وفرض غرامة مالية واحدة على أحد الصحفيين.

ولفتت لجنة الحريات إلى أن الجزء الأكبر من الانتهاكات، ولا سيما حالات احتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من ممارسة عملها، واستهدافها بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، تركز في مدينة الخليل، وذلك في أعقاب التغطية الصحفية لتداعيات الاشتباك المسلح الذي وقع في منطقة فرش الهوى بالمدينة، وما تبعه من فرض حصار وإجراءات عسكرية مشددة استمرت لأكثر من أسبوع.

وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال استغلت الظروف الميدانية والإجراءات العسكرية المفروضة في المنطقة لتقييد حركة الطواقم الصحفية، وعرقلة قيامها بواجبها المهني في نقل الأحداث وتوثيقها، من خلال الاحتجاز المتكرر والمنع من التغطية والاستهداف المباشر بوسائل تفريق التجمعات، الأمر الذي شكل انتهاكاً واضحاً لحرية العمل الصحفي وحق الإعلاميين في الوصول إلى مواقع الأحداث.

وأكدت لجنة الحريات أن هذه الأرقام تعكس تعدد أدوات استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتداخل الأدوار بين المستويات العسكرية والاستيطانية والقضائية والإعلامية الإسرائيلية، في سياق يحد من حرية العمل الصحفي ويقوض حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

وشددت اللجنة على أن استمرار هذه الانتهاكات يستدعي تحركاً جدياً من المؤسسات الدولية والاتحادات الصحفية والهيئات الحقوقية، لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء تأدية عملهم.