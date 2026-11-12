"كابينيت " الاحتلال يجتمع الأحد لأول مرة منذ أكثر من شهر وسط استعدادات لاحتمال مهاجمة إيران

رام الله – وطن للأنباء: من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، الأحد المقبل، اجتماعا للمرة الأولى منذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية لاحتمال استئناف الحرب ضد إيران.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، الخميس، بأن الكابينيت كان قد وجّه الجيش خلال الشهر الماضي إلى رفع مستوى الاستعداد لاحتمال شن هجوم على إيران، رغم عدم عقد اجتماعات للمجلس خلال تلك الفترة.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها إن الاستعدادات لاستئناف العمليات العسكرية في إيران لا تزال مستمرة، وفقا لقرارات القيادة السياسية.

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل مطالبة رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، نتنياهو بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية قبل تشكيل الحكومة المقبلة، محذرا من أن استخدام القوات العسكرية في غياب تهديد مباشر وعاجل قد يمس بالديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.

في المقابل، اتهم نتنياهو آيزنكوت بطرح قضايا أمنية حساسة في العلن، مؤكدا أن القرارات الحكومية اتخذت لدواع أمنية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إنه لا حاجة للعودة إلى مهاجمة إيران، فيما حذرت مصادر أمنية من أن المكاسب التي تحققت خلال المواجهة معها قد تتلاشى بمرور الوقت، في حال غياب نشاط عسكري أو التوصل إلى اتفاق.