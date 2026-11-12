الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً الى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرا ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صاف بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع اخر على درجات الحرارة الرياح شمالبة شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرا انخفاض على درجات الحرارة الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.