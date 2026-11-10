حرس الثورة: انفجار ثالث ناقلة نفط اليوم إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران انفجار ثالث ناقلة نفط مخالفة، بعد ظهر اليوم، إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها في المسار غير المصرّح به في مضيق هرمز.

وقال الحرس إن الناقلة كانت تحترق في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز، فيما غطّى الدخان الناجم عن الانفجار سماء المضيق.

وأضاف أن الناقلات تحاول العبور عبر المسار غير القانوني، بعد تدمير منظومات الرادار والمساعدة الملاحية الساحلية الأميركية، مشيراً إلى أنها تتحمل مخاطر تفوق بأضعاف ما كانت عليه سابقاً.

وأوضح الحرس أن اصطدام الناقلات بالألغام البحرية يأتي بسبب محاولتها سلوك مسارات خطرة وغير قانونية.

وكانت قد أعلنت العلاقات العامة في القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم، توقف ناقلتي نفط إثر تعرضهما لانفجارين كبيرين واندلاع النيران فيهما أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر المسار غير المصرح به.

وتؤكد طهران ضرورة التنسيق معها فيما يتعلق بالمرور عبر مضيق هرمز، وتحذّر من محاولات الانصياع للأوهام الأميركية وادعاءات إدارة ترامب بشأن ما يسمى "تأمين المضيق وإزالة الألغام منه".