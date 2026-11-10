أزمة الدواء في غزة تهدد أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة بمضاعفات صحية

وطن للأنباء: تتفاقم أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، في ظل استمرار النقص الحاد في الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية، ما يهدد حياة مئات آلاف المرضى، ويحرم كثيرين منهم من الحصول على العلاج اللازم، خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن أكثر من 350 ألف مريض بأمراض مزمنة يواجهون صعوبات في الحصول على أدويتهم، بينهم نحو 225 ألف مصاب بارتفاع ضغط الدم، و71 ألف مريض بالسكري، في ظل تراجع توفر الأدوية الأساسية في المرافق الصحية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، يبلغ العجز في الأدوية نحو 42%، مع نفاد 263 صنفاً من أصل 622 صنفاً معتمداً، فيما وصل العجز في المستهلكات الطبية إلى 50%، بعد نفاد 508 أصناف من أصل 1006 أصناف.

وتظهر البيانات تفاوتاً حاداً في مستويات النقص بين الخدمات والتخصصات الطبية، إذ وصل العجز إلى 100% في مستلزمات مختبرات الصحة العامة والمناعة وفحوص الأورام، فيما بلغ 97% في مستلزمات علم الأمراض النسيجية، و91% في مستلزمات جراحة العيون وفحوص غازات الدم والأملاح.

كما سجلت خدمات صحة الأم والطفل عجزاً بنسبة 56%، والعلاج الكيميائي بنسبة 55%، فيما بلغ العجز في مستلزمات خدمات الكلى 33%، وفي أقسام الطوارئ والجراحة والعناية المركزة 31%.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي يواجهها القطاع الصحي في غزة، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يترتب عليه من صعوبات في تقديم الخدمات العلاجية، ومخاطر متزايدة على المرضى، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب علاجاً منتظماً ومتابعة طبية مستمرة.