النفط يتراجع 5.3 بالمئة مع انحسار مخاوف الإمدادات وتصريحات ترامب

وطن للأنباء: تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.3 بالمئة، إلى 93 دولارًا للبرميل، وسط انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات، وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد فيها تصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن.

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.3 بالمئة إلى 93 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4 بالمئة إلى نحو 87 دولارًا للبرميل.

وجاء انخفاض الأسعار في ظل تراجع المخاوف من اضطراب إمدادات النفط، وسط مؤشرات على احتمال تهدئة المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال ترامب إنه لا يرى أي سبب يدفع الولايات المتحدة إلى تصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن.

وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران لم تحقق أي مكاسب من الحرب.

وتأتي هذه التصريحات وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهات بين واشنطن وطهران.

ورغم الانخفاض المسجل، لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ما ينعكس على أسعار الوقود في العديد من الدول، ويزيد الضغوط على معدلات التضخم.

وتزامن تراجع أسعار النفط مع زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيادة السعودية.

وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرغ"، ونشرت نتائجه الجمعة، ارتفع إنتاج المنظمة بمقدار 930 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، ليصل إلى 22.8 مليون برميل يوميًا.

وبذلك، استعاد إنتاج المنظمة نحو 88 بالمئة من مستوياته التي سبقت اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/ شباط 2026.

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة تنتج نحو 26 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربًا ضد إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/ نيسان.

ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو/ تموز، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.