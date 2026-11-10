الإفراج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

وطن للأنباء: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن 15 أسيراً من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وصولاً إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب القطاع، وذلك عبر حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بعد قضائهم فترات متفاوتة رهن الاعتقال.

وضمت قائمة الأسرى المحررين كلاً من:

إسماعيل جمال إسماعيل أبو سنيمة (25 عاماً) – خانيونس

رأفت محمد أحمد انشاصي (46 عاماً) – رفح

ديب أحمد عبد الهادي بدر (58 عاماً) – جباليا

محمد عبد الله ربيع علوان (33 عاماً) – جباليا

حسام خليل عودة بدوان (46 عاماً) – دير البلح

إسماعيل إبراهيم مصطفى شلحة (45 عاماً) – جباليا

كنعان عماد محمد غنيم (21 عاماً) – جباليا

إبراهيم محمد سليم أبو وردة (43 عاماً) – جباليا

ياسر حسين عبد ربه أبو عطيوي (45 عاماً)

عبد الحليم عبد الله أبو عابد (40 عاماً) – خانيونس

محمود أيمن محمود أبو وردة (33 عاماً) – جباليا

محمود عبد القادر يوسف أبو شعر (39 عاماً)

محمد جواد كمال الشحري (39 عاماً) – خانيونس

محمود بشير جمعة أبو وردة (34 عاماً)

محمد أحمد عبد القادر بدر (43 عاماً) – جباليا